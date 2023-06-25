Найпростіші булочки з корицею: тепер ви готуватимете лише за цим рецептом

Що вам знадобиться:

Для тіста:

400 мл теплої води

1-1,5 чайної ложки дріжджів

2 ст. ложки цукру

700-800 г борошна

7-8 столових ложок рослинної олії

Для начинки:

20 г кориці (1 пачка або 2 ст. ложки)

50 г цукру

Як приготувати булочки з корицею?

У теплу воду насипте 1-1,5 ч. ложки дріжджів, додайте по 2 ст. ложки цукру та борошна. Перемішайте та дайте постояти 10 хвилин.

Потім поступово всипте 700 г борошна та 7-8 ст. ложок олії. Якщо борошна буде недостатньо - досипте ще трохи. Починайте вимішувати тісто. Коли воно буде готовим і тугим, поставте на 60 хвилин у тепле місце, щоб підійшло тісто.

Розділіть тісто на дві частини. Розкатайте пласт. Тісто має бути еластичним, не липнути до поверхні та рук. Змастіть пласт 1-2 ст. ложками олії.

Посипаємо цукром та корицею. Для начинки змішайте 20 г кориці та 50 г цукру. Цієї суміші має вистачити на 2 рулети. Якщо любите солодкі булочки, то можна збільшити кількість цукру.

Готовий пласт скручуємо в рулет і нарізаємо на шматочки по 2-3 см. Аналогічно чинимо і з другим пластом тіста.

Булочки перекладаємо на лист, даємо постояти ще 15 хвилин. Змащуємо яйцем і ставимо у духовку. Випікаємо 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Даємо охолонути та подаємо до столу.

Фото: Найпростіші булочки з корицею