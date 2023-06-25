Найпростіші булочки з корицею: тепер ви готуватимете лише за цим рецептом

Булочки з корицею люблять дорослі та діти. Вони можуть бути чудовим перекусом, ласощами до чаю або їх можна взяти з собою в дорогу. Зробити такі булочки нескладно, а продуктів їм знадобиться зовсім небагато.
Як приготувати смачні булочки з корицею, розповіли в кулінарній спільноті "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.
Для тіста:
Для начинки:
У теплу воду насипте 1-1,5 ч. ложки дріжджів, додайте по 2 ст. ложки цукру та борошна. Перемішайте та дайте постояти 10 хвилин.
Потім поступово всипте 700 г борошна та 7-8 ст. ложок олії. Якщо борошна буде недостатньо - досипте ще трохи. Починайте вимішувати тісто. Коли воно буде готовим і тугим, поставте на 60 хвилин у тепле місце, щоб підійшло тісто.
Розділіть тісто на дві частини. Розкатайте пласт. Тісто має бути еластичним, не липнути до поверхні та рук. Змастіть пласт 1-2 ст. ложками олії.
Посипаємо цукром та корицею. Для начинки змішайте 20 г кориці та 50 г цукру. Цієї суміші має вистачити на 2 рулети. Якщо любите солодкі булочки, то можна збільшити кількість цукру.
Готовий пласт скручуємо в рулет і нарізаємо на шматочки по 2-3 см. Аналогічно чинимо і з другим пластом тіста.
Булочки перекладаємо на лист, даємо постояти ще 15 хвилин. Змащуємо яйцем і ставимо у духовку. Випікаємо 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Даємо охолонути та подаємо до столу.
Фото: Найпростіші булочки з корицею
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