Найправдивіші українські прикмети про гроші та бідність, які працюють і нині

Знайти монету біля порогу

Однією з найпоширеніших прикмет є про знахідку монети біля порогу. Вважалося, що це приносить удачу та фінансове благополуччя в будинку. Якщо ви знаходите монету, важливо не просто підняти її, але й сказати: "Гроші до мене прийшли". Це символізує, що фінанси будуть приходити часто і без перешкод.

Гроші на підлозі - до біди

За народними прикметами, якщо ви знаходите гроші на підлозі, це може бути передвісником проблем з грошами чи фінансової невдачі. Вважається, що монети на підлозі - це поганий знак, і вони не принесуть удачі, а навпаки, можуть стати причиною фінансових труднощів.

Гроші на столі - до багатства

Якщо ви залишаєте гроші на столі або в іншому помітному місці, це, за народною прикметою, символізує відкритість до фінансових благ. Це вважається гарним знаком, що гроші будуть проходити до вашої оселі у великій кількості.

Не можна давати гроші з рук у руки

В народі існує прикмета, що не можна передавати гроші з рук в руки під час покупок. Це може призвести до фінансових труднощів, а навіть до сварок у родині. Раніше вважалося, що, щоб уникнути цього, слід покласти гроші на поверхню або передавати через якусь річ - це закріпить гармонію у фінансових справах.

Не брати у борг в понеділок або ввечері

Увечері давати гроші в борг не можна, у понеділок не варто цього робити взагалі - вважається, що увесь тиждень гроші будуть йти з рук.

Віддавати борги найкраще дрібнішими купюрами, аніж ви їх взяли. І після заходу сонця гроші перераховувати не варто - існує прикмета, що так вони почнуть зникати разом з сонячним світлом.

Не носити порожній гаманець

В українських традиціях є прикмета, що порожній гаманець притягує фінансові труднощі. Вважалося, що якщо ваш гаманець порожній, гроші просто не затримується. Тому навіть у скрутні часи людина повинна мати хоча б одну чи купюру в гаманці, щоб залучити до себе багатство.

Розчистити шлях для грошей

Ще один прикмета говорить про те, що якщо ви хочете, щоб гроші надходили до вашого дому, потрібно очистити простір - прибрати кожен куток та позбирати сміття. Це вважається одним зі способів, як притягнути фінансову удачу, забезпечивши свій простір від негативної енергії.

Тримати гроші у порядку

Купюри та дрібні гроші не варто носити без гаманця - ще у давнину це вважалося поганою прикметою. Бідність переслідує тих, хто на бігу запихає зім'яті купюри у кишені. Варто використовувати гаманець, мішечок або будь-яку спеціальну сумочку для грошей. І складати потрібно у певній послідовності - від дрібних до великих.

Не витрачайте все й одразу

Коли ви отримали гроші за роботу, гонорар, повернення боргу або навіть у подарунок - не витрачайте їх одразу. Дайте їм "переночувати" вдома. Завжди радійте приходу грошей, будь-якому, навіть невеликому - гроші йдуть туди, де їм раді.

Не бійтеся витрачати гроші - такі страхи можуть погіршувати ваше фінансове становище. Обов'язково побалуйте себе чимось після отримання зарплати.

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