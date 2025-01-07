Самые правдивые украинские приметы о деньгах и бедности, которые работают и сейчас

Найти монету у порога

Одной из самых распространенных примет является о находке монеты у порога. Считалось, что это приносит удачу и финансовое благополучие в доме. Если вы находите монету, важно не просто поднять ее, но и сказать: "Деньги ко мне пришли". Это символизирует, что финансы будут приходить часто и без помех.

Деньги на полу - к беде

По народным приметам, если вы находите деньги на полу, это может быть предвестником проблем с деньгами или финансовой неудачи. Считается, что монеты на полу - это плохой знак, и они не принесут удачи, а наоборот, могут стать причиной финансовых трудностей.

Деньги на столе - к богатству

Если вы оставляете деньги на столе или в другом заметном месте, это, по народной примете, символизирует открытость к финансовым благам. Это считается хорошим знаком, что деньги будут проходить в ваш дом в большом количестве.

Нельзя давать деньги из рук в руки

В народе существует примета, что нельзя передавать деньги из рук в руки во время покупок. Это может привести к финансовым трудностям, а даже к ссорам в семье. Раньше считалось, что, чтобы избежать этого, следует положить деньги на поверхность или передавать через какую-то вещь - это закрепит гармонию в финансовых делах.

Не брать в долг в понедельник или вечером

Вечером давать деньги в долг нельзя, в понедельник не стоит этого делать вообще - считается, что всю неделю деньги будут уходить из рук.

Отдавать долги лучше всего более мелкими купюрами, чем вы их взяли. И после захода солнца деньги пересчитывать не стоит - существует примета, что так они начнут исчезать вместе с солнечным светом.

Не носить пустой кошелек

В украинских традициях есть примета, что пустой кошелек притягивает финансовые трудности. Считалось, что если ваш кошелек пустой, деньги просто не задерживаются. Поэтому даже в трудные времена человек должен иметь хотя бы одну или купюру в кошельке, чтобы привлечь к себе богатство.

Расчистить путь для денег

Еще одна примета говорит о том, что если вы хотите, чтобы деньги поступали в ваш дом, нужно очистить пространство - убрать каждый угол и собрать мусор. Это считается одним из способов, как притянуть финансовую удачу, обезопасив свое пространство от негативной энергии.

Держать деньги в порядке

Купюры и мелкие деньги не стоит носить без кошелька - еще в древности это считалось плохой приметой. Бедность преследует тех, кто на бегу запихивает смятые купюры в карманы. Стоит использовать кошелек, мешочек или любую специальную сумочку для денег. И складывать нужно в определенной последовательности - от мелких к крупным.

Не тратьте все и сразу

Когда вы получили деньги за работу, гонорар, возврат долга или даже в подарок - не тратьте их сразу. Дайте им "переночевать" дома. Всегда радуйтесь приходу денег, любому, даже небольшому - деньги идут туда, где им рады.

Не бойтесь тратить деньги - такие страхи могут ухудшать ваше финансовое положение. Обязательно побалуйте себя чем-то после получения зарплаты.

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