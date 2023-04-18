Найправдивіші прикмети про лелек: більшість із них ви навіть не знали!

Лелеки з давніх часів вважалися священними птахами. Вони оберігали людей від негативного впливу та дарували благополуччя. Вважалося, що лелеки в'ють гнізда біля житла тих людей, яким потрібні обереги. А вбити лелеку - приректи себе та своїх близьких на сторічні страждання.

Які важливі прикмети про лелек потрібно знати – читайте у матеріалі нижче.

Лелека оселилася на даху будинку

Ці птахи часто обирають місце для гнізда поблизу житла людини й чому саме так – не можуть пояснити навіть вчені. Навіть зараз гнізда лелек можна побачити на дахах будинків чи спорудах поблизу.

Якщо лелека зібралася вити гніздо над вашим будинком або поблизу - не злякайте її, тому що вам це обіцяє багато щастя.

Якщо лелеки звили гніздо на даху – на вас чекають приємні життєві моменти та сімейне щастя.

Якщо лелека живе на даху вашого будинку, але там немає гнізда – то протягом року відбудуться важливі та приємні моменти у житті.

Лелеки здатні вберегти будинок від нечистої сили та ударів блискавки.

Якщо вам приснився лелека на даху вашого будинку - чекайте приємних та щасливих новин.

Якщо лелека часто літає над вашим будинком та двором – чекайте радість та успіх.

Лелеки попереджають про неприємності

Однак із цим птахом пов'язані й менш приємні прикмети. Вони можуть попереджати про негативні події у житті.

Якщо лелека жила в гнізді на даху вашого будинку, але раптово його покинула і знаходиться поблизу - варто насторожитися. У будинку можуть відбутися якісь сумні події, які птаха не торкнуться.

Якщо птах залишив своє гніздо і відлетів зовсім, не прилітає - є ризик, що з будинком станеться щось погане. Так само розшифровується і те, якщо лелека перенесла своє гніздо на інший будинок поблизу.

Чи потрібно дивитися на лелеку, що пролітає?

Якщо лелеки не облюбували ваш будинок, але нерідко літають поблизу, то намагайтеся частіше за ними спостерігати. Особливо важливо дивитися на птаха, який пролітає над будинком чи двором – це обіцяє захист небесних сил.

Лелека в дорозі приносить такі ж добрі новини, як і лелека на даху будинку. Якщо ви зустріли птаха у дорозі, то сміливо приступайте до того, що запланували – у вас все вийде.

Несподівано побачити лелеку, що пролетіла над вашою головою – ви зустрінете людину, з якою давно не бачилися. Це може бути старий друг чи далекі родичі. Зустріч буде приємною.

Якщо лелеки пролетять над додому зграєю чи парою – то варто чекати гостей, які принесуть приємні новини та гарний настрій.

Якщо лелека летить високо у небі у тому напрямі, куди ви йдете - вам пощастить.

Якщо ви знайдете перо лелеки, варто його зберегти - воно може стати талісманом і направити енергетику дому в позитивний бік.

Лелеки та сімейне щастя

Якщо лелеку побачить незаміжня жінка, то вона вийде заміж протягом року і буде дуже щаслива. Якщо птахів поблизу немає, то дівчата вишивають лелек, щоб залучити сімейне щастя.

Якщо намалювати картину з парою лелек, це дозволить швидше зустріти свою долю і побудувати сімейне щастя.

А заміжнім жінкам така вишивка чи картина допоможе покращити взаєморозуміння та гармонію у сімейному житті.

При цьому дарувати фігурки лелеки – категорично заборонено! Якщо вам подарують – не тримайте вдома таку статуетку, вона принесе неприємності.

Якщо лелека постійно прилітає до того самого будинку, де живе сімейна пара - там може найближчим часом з'явитися дитина. Саме від цієї прикмети пішов міф про те, що діток приносить лелека.

До речі, поняття "поява" дитини дуже умовне - це може бути прийомна дитина, онук, приїде родичка з малюком. Значень цієї прикмети багато, але сенс в одному - в будинку з'явиться дитина.

Якщо лелеки довго кружляють над своїм гніздом – буде сильний вітер. Якщо вони відлітають до Спаса, то зима буде теплою, без снігу.

Якщо лелека довго стоїть на одному місці та не рухається - чекайте на сильний дощ. Що ближче лелеки влаштовуються до води – то більше шансів, що прийдуть затяжні дощі.