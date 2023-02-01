Найпоширеніші помилки в українській мові: запам'ятайте та уникайте! (фото)

Суржик і росіянізми

Відрізнити ці слова від правильної української мови зможе будь-який громадянин навіть без наукового ступеня. Якщо з суржиком усе зрозуміло, то що таке росіянізми? Простіше кажучи, це запозичення лексики з російської мови, кальковане на український манір.

Популярні росіянізми:

по крайній мірі (рос.) - принаймні (укр.)

на рахунок чогось (рос.) - щодо, стосовно (укр.)

являтися кимось (рос.) - бути кимось (укр.) "Являтися" можна лише уві сні, як писав Іван Франко.

здавати іспит (рос.) - складати іспит (укр.)

виключення (рос.) - виняток (укр.)

на протязі дня (рос.) - протягом дня (укр.)

я рахую, що... (рос.) - я вважаю (думаю), що... (укр.)

Плеоназм

Це означає використання двох слів, які в словосполученні просто повторюють один і той самий сенс, хоча окремо звучать цілком правильно.

Колеги по роботі - колеги (ви не можете бути колегами в побуті).

Пам'ятний сувенір - сувенір (це вже подарунок на пам'ять).

Спільна співпраця - співпраця, спільна (командна) робота.

Народний фольклор - фольклор (це вже народна творчість).

Прейскурант цін - прейскурант.

Вільна вакансія - вакансія (вона не може бути вільною, якщо людина вже є).

Порушення лексичних норм

Зазвичай це спостерігається, коли певне слово добирають неправильно відповідно до значення та контексту. Наприклад:

вірна відповідь - правильна відповідь

відкривати книжку, двері, очі, пляшку, вікно - книжку розгорнути, двері та вікно відчинити, очі розплющити, пляшку відкоркувати

відноситися до людей - ставитися до людей

тривалі відносини - тривалі стосунки

у даному випадку - у цьому (такому) випадку

під відкритим небом - просто неба

натощак - натщесерце

прийшло в голову - спало на думку

приймати участь - брати участь

знаходитися біля дому - перебувати, розташовуватися біля дому. Знайтися може те, що загубилося.

Неправильне написання слів

Написання деяких слів викликає сумніви та як наслідок помилки в тексті. Запам'ятайте, як правильно писати ці слова:

"будь ласка" - окремо та виділяється комою з двох боків у реченні

"на жаль" - окремо та виділяється комою з двох боків у реченні

"з-поміж" - через дефіс пишуться усі прийменники з частинами "з", "із"

"до речі" - окремо та виділяється комою з двох боків у реченні

самий високий - найвищий (в українській мові не вживається частка "самий" для порівняння прикметників)

Як правильно вітатися

Зранку заведено казати "Доброго ранку", ніби ви бажаєте цього людині. Вдень та ввечері можна говорити у звичайних формах "Добрий день" і "Добрий вечір".

Побажання "Доброї ночі" є калькованим. В українській мові є "На добраніч". Зверніть увагу, що словосполучення пишеться окремо.

Використання суфіксів -уч, -юч

В українській мові існує таке поняття як дієприкметник. З назви цієї частини мови зрозуміло, що це слова, утворені від дієслова, але відповідають на запитання прикметника "який, яка, яке".

Наприклад, відновлювальний. Від дієслова "відновлювати" утворилося слово "відновлювальний", яке відповідає на запитання прикметника "який".

Проте часто використовують не властиві українській мові форми з частками -уч та -юч:

бажаючий - охочий

відновлюючий - відновлювальний

рятуючий - рятувальний

практикуючий юрист - юрист-практик

початкуючий - початківець

дозрівші яблука - дозрілі яблука

посивівший - посивілий

Намагайтеся уникати вище перерахованих помилок, але не бійтеся їх допускати, адже саме за допомогою цього ми й вчимося.