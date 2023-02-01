Найпоширеніші помилки в українській мові: запам'ятайте та уникайте! (фото)

Українська входить у п'ятірку наймилозвучніших мов світу, проте для вивчення вона є досить складною через велику кількість правил, винятків, відмінювань і різних закінчень.
Styler зібрав найпоширеніші помилки в українській мові, яких допускаються майже всі.
Відрізнити ці слова від правильної української мови зможе будь-який громадянин навіть без наукового ступеня. Якщо з суржиком усе зрозуміло, то що таке росіянізми? Простіше кажучи, це запозичення лексики з російської мови, кальковане на український манір.
Популярні росіянізми:
Це означає використання двох слів, які в словосполученні просто повторюють один і той самий сенс, хоча окремо звучать цілком правильно.
Зазвичай це спостерігається, коли певне слово добирають неправильно відповідно до значення та контексту. Наприклад:
Написання деяких слів викликає сумніви та як наслідок помилки в тексті. Запам'ятайте, як правильно писати ці слова:
Зранку заведено казати "Доброго ранку", ніби ви бажаєте цього людині. Вдень та ввечері можна говорити у звичайних формах "Добрий день" і "Добрий вечір".
Побажання "Доброї ночі" є калькованим. В українській мові є "На добраніч". Зверніть увагу, що словосполучення пишеться окремо.
В українській мові існує таке поняття як дієприкметник. З назви цієї частини мови зрозуміло, що це слова, утворені від дієслова, але відповідають на запитання прикметника "який, яка, яке".
Наприклад, відновлювальний. Від дієслова "відновлювати" утворилося слово "відновлювальний", яке відповідає на запитання прикметника "який".
Проте часто використовують не властиві українській мові форми з частками -уч та -юч:
Намагайтеся уникати вище перерахованих помилок, але не бійтеся їх допускати, адже саме за допомогою цього ми й вчимося.
Раніше ми розповідали, яка різниця між словами "чашка", "філіжанка" та "горнятко".
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