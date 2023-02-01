Самые распространенные ошибки в украинском языке: запомните и избегайте! (фото)

Украинский входит в пятерку самых благозвучных языков мира, однако для изучения он является достаточно сложным из-за большого количества правил, исключений, склонений и различных окончаний.
Styler собрал самые распространенные ошибки в украинском языке, которые допускают очень многие.
Отличить эти слова от правильного украинского языка сможет любой гражданин даже без ученой степени. Если с суржиком все понятно, то что такое русизмы? Проще говоря, это заимствование лексики из русского языка, калькированное на украинский манер.
Популярные русизмы:
Это означает использование двух слов, которые в словосочетании просто повторяют один и тот же смысл, хотя по отдельности звучат вполне правильно.
Обычно это наблюдается, когда определенное слово подбирают неправильно в соответствии со значением и контекстом. К примеру:
Написание некоторых слов вызывает сомнения и, как следствие, ошибки в тексте. Запомните, как правильно писать эти слова:
Утром принято говорить "Доброго ранку", будто вы желаете этого человеку. Днем и вечером можно говорить в обычных формах "Добрий день" и "Добрий вечір".
Пожелание "Доброї ночі" является калькированным. В украинском языке есть "На добраніч". Обратите внимание, что словосочетание пишется раздельно.
В украинском языке существует такое понятие как "дієприкметник". Из названия этой части языка понятно, что это слова, образованные от глагола, но отвечают на вопросы прилагательного "какой, какой, какой".
К примеру, восстановительный. От глагола "восстанавливать" образовалось слово "восстановительный", которое отвечает на вопросы прилагательного "который".
Однако часто используют не свойственные украинскому языку формы с частицами -уч и -юч:
Старайтесь избегать перечисленных выше ошибок, но не бойтесь их допускать, ведь именно с помощью этого мы и учимся.
Раньше мы рассказывали, какая разница между словами "чашка", "філіжанка" и "горнятко".
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