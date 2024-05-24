Найпоширеніші помилки, які допускають жінки в догляді за шкірою

Головні помилки у догляді за шкірою

Занадто часте очищення

Якщо ви маєте справу з висипаннями або підвищеною жирністю, у вас може виникнути спокуса часто мити шкіру, щоб отримати відчуття скрипучої чистоти.

Але це може призвести до збільшення кількості висипань, жирності та подразнення. Рекомендується очищати шкіру один раз вранці та один раз увечері, за єдиним винятком, якщо ви займалися спортом або з іншої причини потребуєте миття шкіри з певної причини.

Вечірнє вмивання особливо важливо, оскільки воно дозволяє видалити макіяж, бруд, сміття, мертві клітини шкіри та все, що торкалося вашої шкіри протягом дня.

Забагато засобів на шкірі

Іноді більше не означає краще, і це часто буває, коли йдеться про певні інгредієнти для догляду за шкірою.

Це особливо вірно, коли мова йде про "активні речовини" або інгредієнти, які ви застосовуєте для вирішення конкретних проблем зі шкірою, наприклад ретиноїди від зморшок або саліцилова кислота від акне.

Очищення шкіри лише раз на день

Подібно до того, як занадто часте очищення є проблемою, так само чищення недостатньо часто. Коли ви ходите протягом дня і торкаєтесь свого обличчя та інших поверхонь, на вашій шкірі утворюється тонкий шар поту та бруду. Ось чому найкраще очищати обличчя вранці та ввечері.

Миття шкіри милом

Мило може бути ідеальним для миття тіла, але не для обличчя, яке складається з більш чутливих клітин шкіри, яким потрібен певний pH, щоб запобігти подразненню.

Мило може зробити рН вашої шкіри більш лужним, що порушує шкірний бар’єр і робить її більш сприйнятливою до сухості та подразнення.

Не забувайте про зволоження

Важливо пам’ятати про зволоження після очищення, оскільки очищення може видалити жир і залишки з поверхні вашої шкіри, залишивши її сухою та пружною.«Нанесення зволожуючого лосьйону або крему після душу замінює важливі олії, втрачені в процесі очищення.

Такі інгредієнти, як кераміди, ліпіди, які зазвичай присутні на вашій шкірі, допомагають підтримувати цілісність шкірного бар’єру.