Найпоширеніша помилка, яку роблять усі при безсонні

Чого уникати

Іноді люди можуть випробовувати різні способи, щоб допомогти собі швидше заснути: від прийому магнію за годину та уникання кофеїну та телефонів перед сном.

Рейчел Шарман, старший науковий співробітник відділу клінічної неврології медицини сну закликає не намагатися змусити себе заснути.

"Якщо ви в ліжку і не можете заснути, то не намагайтеся це зробити, тому що ви цього не зробите. Чим більше ви намагаєтеся, тим менша ймовірність, що ви ляжете спати", - зазначила експерт.

Натомість дослідник рекомендує встати з ліжка та сісти десь зручніше, щоб почитати книгу, доки ви не відчуєте сонливість і втому. Чим довше ви залишаєтеся в ліжку та не можете заснути, тим більше ваш мозок вважатиме вашу спальню місцем пробудження, а не місцем сну.

Як правильно підготуватися до сну

Експерт зазначила, що важливо визначати пріоритет свого сну. Ви також повинні спробувати підготуватися до сну за допомогою правильної процедури відпочинку.

"Нашому мозку потрібна тиша з дня, перш ніж ми зможемо добре та спокійно спати", - пояснила Рейчел

Варто починати цю процедуру з 90 або 60 хвилин. Це може включати приглушення світла, трішки відпочинку, читання книги та приємна атмосфера.

Важливо також переконатися, що ваша спальня підходить для сну. За словами дослідника, ідеальна температура становить близько 19C, в кімнаті має бути тихою та темно.

Дорослим потрібно в середньому від семи до дев'яти годин сну на добу. Якщо ви боретеся з безсонням і намагалися змінити свої звички сну, вам слід звернутися до лікаря.

Метод 4-7-8

Вдихніть через ніс на 4 секунди, затримайте дихання на 7 секунд і видихніть через рот на 8 секунд. Це допоможе заспокоїти нервову систему та швидше заснути.

Важливо також лягати і прокидатися в один і той самий час, навіть у вихідні.

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