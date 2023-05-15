Найпопулярніші способи обману клієнтів у супермаркеті: будьте обережні!

Дрібна здача

При розрахунку на касі часто виникає ситуація, коли немає дрібних монет, наприклад, 5 копійок. І працівники магазину мило посміхаються і кажуть - "будемо винні" з розрахунку на те, що покупець не обурюватиметься через 5 копійок.

Іноді на товари спеціально ставлять цінники із закінченням 0,99 копійки, 0,97 копійки, 0, 95 копійок – і це не випадковість чи складний розрахунок ціни, а звичайнісінька хитрість торгової точки. І вони спрямовані на те, щоб отримати більший прибуток шляхом заокруглення суми на користь покупця.

Клієнтам здається, що ці 2-3-5 копійок – незначна сума. А якщо порахувати, скільки таких копійок кожен покупець залишає за місяць чи за рік? І таких покупців проходить за день через супермаркет сотні.

Що робити? Збирайте дрібницю та розраховуйтесь з точністю до копійки. Або оплачуйте такі покупки банківською карткою, щоб усі розрахунки були максимально точними.

Неправильні цінники

У великих супермаркетах люди часто беруть візок і складають у нього багато товарів. І після розрахунку не перевіряють вартість усіх предметів окремо. А дарма, тому що зрештою сума може суттєво відрізнятися. Особливо, коли на якомусь із товарів була знижка.

І помилка з ціною буває двох видів - за вказівкою керівників торгової мережі або персонал помилився - не прибрав старий цінник вчасно, забув змінити ціну після закінчення акції й таке інше.

Але! За законом покупець має право платити за товар ту ціну, яка була вказана на ціннику на момент здійснення покупки. Зазвичай у супермаркетах просять вибачення і повідомляють, що ціна змінилася в комп'ютері й по старій пробити не можна.

Але для клієнта причина помилки особливого значення не має: забули поміняти на актуальну, закінчилася спецпропозиція, цінник стоїть не той товар, не на тій полиці й таке інше. Клієнт має право вимагати на касі різницю у ціні, яка не відповідає дійсності.

Що робити? Завжди перевіряйте вартість товару - за штрих-кодами, які розміщені у торговому залі, на касі, ціннику, у чеку. Пам'ятайте про свої права та обов'язково вказуйте персоналу магазину на помилку.

Пошкоджений товар коштом покупця

Розбита пляшка, перекинутий лоток із яйцями, розсипана крупа у залі супермаркету – весь цей пошкоджений товар намагаються повісити на клієнта. Перша реакція в людини - їй соромно, незручно і хоче відшкодувати вартість товару. Але не поспішайте одразу діставати свої гроші.

Магазин спочатку має довести, що клієнт спеціально розбив, розсипав чи перевернув. Тому що за законом, відповідальність за псування товару несуть лише власники компаній.

А клієнт супермаркету не є власником товару доти, доки не сплатити його вартість на касі. Адміністрація магазину, охорона чи касири немає права змушувати клієнта оплатити зіпсований товар.

До того ж тут є ще один важливий аспект. Якщо лоток з яйцями було перевернуто або розбито пляшку пива через те, що працівники магазину неправильно виставили товар - його легко зачепити візком, товари наставлені один на одного, стоять на краю, неакуратно, то всі витрати падають саме на співробітників торгової мережі.

Що робити? Не кидайтеся платити за товар, якщо ви ненароком його зачепили або зіпсували. Закон у разі стороні покупця, тому ви повинні це робити.

Ваговий товар

На жаль, цей спосіб шахрайства старий, як і вся торгівля. І його використовують як на старих вагах, так і на нових електронних. І на цьому заробляють навіть мережеві супермаркети.

Масштаби вже зовсім інші - клієнти не помічають 10-50 грам на кожній покупці, а подекуди й до 100 г. І зважувати ще раз після електронної ваги багатьом на думку навіть не спадає. А продавцю тим часом набігає значна сума.

Що робити? Не довіряйте вагам і перевіряйте свій товар. Перевірити можна дуже легко – зважте вдома телефон, ключі чи іншу річ, запам'ятайте цифру. А потім перевірте у магазині, де завжди купуєте продукти.

Термін придатності

Товари, у яких термін придатності добігає кінця, ставлять на початку полиці. Люди беруть його та не перевіряють дату. Свіжий товар при цьому знаходиться наприкінці полиці. Якщо товар не ходовий, то купити свіжим його у покупця майже немає шансів.

Насправді товар, у якого залишився 1-2 дні до закінчення терміну придатності, має ставити на полицю з наклейкою про знижку у 20-25%. Якщо термін придатності закінчується сьогодні – 50% знижки. І працівники маркету мають проводити таке сортування щодня. Але багато хто хитрує - переставляє товари на полиці або перефарбовує дату на упаковці.

Що робити? Завжди перевіряйте дату придатності товару. Якщо товару на полиці багато - порівняйте дату на початку та наприкінці полиці. Не беріть те, у чого термін придатності закінчується через день-два. Якщо дата розмита – не купуйте такий товар.