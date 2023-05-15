Самые популярные способы обмана клиентов в супермаркете: будьте осторожны!

Мелкая сдача

При расчете на кассе часто возникает ситуация, при которой нет мелких монет, например, 5 копеек. И работники магазина мило улыбаются и говорят - "будем должны" в расчете на то, что покупатель не станет возмущаться из-за 5 копеек.

Порой на товары специально ставят ценники с окончанием 0,99 копеек, 0,97 копеек, 0, 95 копеек - и это не случайность или сложный расчет цены, а самая обычная хитрость торговой точки. И они направлены на то, чтобы получить большую прибыль путем округления суммы не в пользу покупателя.

Клиентам кажется, что эти 2-3-5 копеек - незначительная сумма. А если посчитать, сколько таких копеек каждый покупатель оставляет за месяц или за год? И таких покупателей проходит за день через супермаркет сотни.

Что делать? Собирайте мелочь и рассчитывайтесь с точностью до копейки. Или оплачивайте такие покупки банковской картой, чтобы все расчеты были максимально точными.

Неправильные ценники

В больших супермаркетах люди часто берут тележку и складывают в нее много товаров. И после расчета не проверяют стоимость всех предметов отдельно. А зря, так как в конечном счете сумма может существенно отличаться. Особенно, когда на какой-то из товаров была скидка.

И ошибка с ценой бывает двух видов - по указке руководителей торговой сети или же персонал ошибся - не убрал старый ценник вовремя, забыл поменять цену после окончания акции и так далее.

Но! По закону покупатель имеет право платить за товар ту цену, которая была указана на ценнике в момент совершения покупки. Обычно в супермаркетах приносят извинения и сообщают, что цена изменилась в компьютере и по старой пробить нельзя.

Но для клиента причина ошибки особого значения не имеет: забыли поменять на актуальный, окончилось спецпредложение, ценник стоит не тот товар, не на той полке и так далее. Клиент имеет право потребовать на кассе разницу в цене, которая не отвечает действительности.

Что делать? Всегда проверяйте стоимость товара - по штрих-кодам, которые размещены в торговом зале, на кассе, ценнике, в чеке. Помните о своих правах и обязательно указывайте персоналу магазина на ошибку.

Поврежденный товар за счет покупателя

Разбитая бутылка, опрокинутый лоток с яйцами, рассыпанная крупа в зале супермаркета - весь этот поврежденный товар пытаются повесить на клиента. Первая реакция у человека - ему стыдно, неудобно и он хочет возместить стоимость товара. Но не торопитесь сразу доставать свои деньги.

Магазин сначала должен доказать, что клиент специально разбил, рассыпал или перевернул. Потому что по закону, ответственность за порчу товара несут только владельцы компаний.

А клиент супермаркета не является владельцем товара до тех пор, пока не оплатить его стоимость на кассе. Администрация магазина, охрана или кассиры не имеют права заставлять клиента оплатить испорченный товар.

Более того, тут есть еще один важный нюанс. Если лоток с яйцами был перевернут или разбита бутылка пива из-за того, что работники магазины неправильно выставили товар - его легко задеть тележкой, товары наставлены друг на друга, стоят на краю, неаккуратно, то все расходы падают именно на сотрудников торговой сети.

Что делать? Не кидайтесь платить за товар, если вы нечаянно его задели или испортили. Закон в данном случае на стороне покупателя, поэтому вы не обязаны это делать.

Весовой товар

Увы, этот способ мошенничества стар, как вся торговля. И его используют как на старых весах, так и на новых электронных. И на этом зарабатывают даже сетевые супермаркеты.

Масштабы уже совсем другие - клиенты не замечают 10-50 грамм на каждой покупке, а порой и до 100 г. И взвешивать еще раз после электронных весов многим в голову даже не приходит. А продавцу тем временем набегает значительная сумма.

Что делать? Не доверяйте весам и проверяйте свой товар. Проверить можно очень легко - взвесьте дома телефон, ключи или другую вещь, запомните цифру. А потом проверьте в магазине, где всегда покупаете продукты.

Срок годности

Товары, у которых срок годности подходит к концу, ставят в начале полки. Люди берут его и не проверяют дату. Свежий товар при этом находится в самом конце полки. Если товар не самый ходовой, то купить свежим его у покупателя почти нет шансов.

На самом деле товар, у которого остался 1-2 дня до окончания срока годности, должны ставить на полку с наклейкой о скидке в 20-25%. Если срок годности заканчивается сегодня - 50% скидки. И работники маркета должны проводить такую сортировку ежедневно. Но многие хитрят - переставляют товары на полке или перекрашивают дату на упаковке.

Что делать? Всегда проверяйте дату годности товара. Если товара на полке много - сравните дату в начале и в конце полки. Не берите то, у чего срок годности заканчивается через день-два. Если дата размыта - не покупайте такой товар.