Найпопулярніші імена для дітей у 2023 році: не Джавеліна та Байрактар

Імена для дівчаток

Як повідомили на сторінці Міністерства юстиції України у Facebook, найпопулярнішими жіночими іменами у 2023 році стали:

Анастасія

Вікторія

Дарина

Єва

Злата

Катерина

Мирослава

Марія

Софія

Соломія

Імена для хлопчиків

А ось новонароджених хлопчиків у 2023 році найчастіше називали такими іменами:

Андрій

Богдан

Володимир

Василь

Данило

Іван

Матвій

Микола

Олександр

Ярослав

Що варто пам'ятати про ім'я для новонародженого

Юристи нагадують, що ім'я дитини визначається за згодою батьків немовляти й це визначено у статті 146 Сімейного кодексу України.

Якщо мати новонародженого не одружена і при цьому відсутня добровільне визнання батьківства - ім'я для малюка обирає мама.

Новонародженому громадянинові України можна надати не більше 2 імен. Ситуація може бути іншою, якщо є звичаї національної меншини, до якої належить мати, батько чи обоє батьків.

Суперечка між батьками з приводу імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Як називали дітей у 2022 році

Варто зазначити, що діти, народжені 2022 року, отримали багато рідкісних імен. Деякі їх пов'язані з війною.

Наприклад, були зареєстровані імена Кій, Стефанія, Джавеліна, Мрія, Еля, Йордана, Євангеліна, Квітослава, Властіліна, Лукерія, Златослава Оріон, Славен, Данислав, Велеслав, Джавелін, Байрактар, Миролюб, Міродар.

Найпопулярніші імена для дівчаток у 2022 році: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна.

Найпопулярніші імена для хлопчиків у 2022 році: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.