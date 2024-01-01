Найочікуваніші кінопрем’єри січня 2024

Прийдешній 2024 рік обіцяє бути багатим на кінопрем'єри і почне дивувати глядачів вже цього місяця.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найочікуваніші кінопрем'єри січня і ділиться цим списком з вами.

Прісцилла

Фльм розповідає про неочікуване знайомство з Елвісом Преслі перевертає життя юної Прісцилли. Король рок-н-ролу оточує її увагою, вишуканими подарунками і стінами свого палацу. Дівчина навіть не мріяла про весілля з кумиром мільйонів.

Прем'єра: 11.01.2024

Ля Палісіада

Дія відбувається у 1996 році, за 5 місяців до мораторію на смертну кару. Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують вбивство колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, у якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Прем'єра: 11.01.2024

Фуріоза: Шалений Макс. Сага

Історія про занепалий світ, коли головну героїню юну Фуріозу викрадають із Зеленого Місця Багатьох Матерів та віддають до рук великої Байкерської Орди на чолі з Дементусом. Пробираючись разом Пусткою, вони потрапляють на Цитадель Несмертела Джо. Поки два тирани воюють за панування, на Фуріозу чекає багато випробувань на шляху додому.

Прем'єра: 23.01.2024

Сісі і я

У центрі сюжету постає графиня Ірма, яка стає супутницею найпопулярнішої жінки своєї доби. Вона подорожуватиме зі знаменитою Сісі, стане її подругою. Цей безтурботний час міг би тривати вічно, якби Сісі не була імператрицею.

Прем'єра: 25.01.2024

Супер алібі 2

Головний герой фільму Ґреґ був власником агентства, яке допомагало клієнтам створювати правдоподібні алібі. Закривши його, він зажив спокійним і безтурботним життям та вирішив освідчитися своїй коханій дівчині Фло.

Однак є проблема - Ґреґ не хоче знайомити Фло зі своєю матір'ю та нечистим на руку батьком. Щоб уникнути цього, він знову відкриває агентство і тепер шукає фальшивих батьків для себе.

Прем'єра: 25.01.2024