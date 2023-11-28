Найочікуваніші кінопрем‘єри грудня, які підкорять ваші серця: список

Альма й Оскар

Сюжет розгортається навесні 1912 року. Перед глядачами постає молодий віденський художник Оскар Кокошка. Він знайомиться з Альмою Малер, що нещодавно овдовіла.

Бурхливий роман Альми та Оскара є джерелом натхнення для геніального художника, а у майбутньому й найбільшого представника австрійського експресіонізму. Однак, нестримний потяг один до одного незабаром починає руйнувати їхній світ і стає загрозою існуванню обох.

Три мушкетери: Міледі

Д’Артаньян змушений об’єднати зусилля з Міледі, щоб врятувати своє кохання Констанцію, яку викрали на його очах. Але оголошено війну, і Атос, Портос і Араміс уже приєдналися до фронту.

Вонка

Фільм знайомить глядачів із юним кондитером Віллі Вонкою, який повністю присвятив себе ідеям і рішуче прагнув змінювати світ крок за кроком. Він доводить, що найкращі речі в житті починаються з мрії та немає нічого неможливого, коли долаєш свої страхи.

У новій частині Віллі Вонкою замість Джонні Деппа стає молодий актор Тімоті Шаламе.

Погані гноми. Різдвяний розгром

Одна звичайна родина зібралась на свята до казкової засніженої Норвегії, щоб провести святкові дні в затишному будиночку. Батько вирішив прикрасити все довкола святковою ілюмінацією, дівчата готують музику для запальних танців, а малий вирішив дослідити закинутий амбар. Несподівано з’ясувалось, що там живуть амбарні гноми. З цього й починаються новорічні пригоди.

Аквамен і загублене королівство

Це продовження однойменного фільму, про популярного героя коміксів DC Comics. Чорна Манта не досяг бажаної розправи з Акваменом вперше, але рішуче зібравши всі свої сили, він вирішив помститися.

Щасливий випадок

Фільм розповідає історію кохання Фанні та Алана, випадкова зустріч яких, призводить їх до невдалого роману та навіть до злочину.

Різдвяна пригода

Головна героїня стрічки Елізабет, яка працює на компанію з нерухомості батька свого нареченого. Майбутній свекор відправляє її у рідне місто з завданням: переконати колишнього хлопця продати компанії свій гірськолижний курорт.

Постер до фільму (фото: Кіноріум)

Берлін

У період своєї слави Берлін та його команда союзників збираються разом у Парижі, щоб втілити один з найзухваліших планів: вкрасти 44 мільйони євро у відомого аукціонного дому за одну ніч.