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Найнезвичніші імена, які українці давали дітям у 2023 році

Незвичні імена в Україні 2023 (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Останнім часом в Україні тримається тенденція серед батьків давати своїм новонародженим малюкам незвичні імена, які часто є давніми українськими.

Представники Міністерства юстиції розповіли в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler), які найбільш незвичні імена з'явилися цього року.

Незвичні імена для дівчаток 2023

У першому півріччі на світ з'явилися дівчата з такими іменами: Авіва-Світанцвітайне, Інфініті-Марта, Аріелла, Єсфір, Ая, Євніка, Зарічна, Глорія, Суламіта, Есмі, Барбара, Рахіль, Магдалина, Аюна, Каталея, Менуха-Рахель, Тея-Марія, Хлоя, Айсу, Беатриса, Дорофея, Ніла-Естер, Хафса, Валі, Ейлін, Йордана, Робія, Луна, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Астрід, Саїда-Єва, Ягмур, Фатьма-Зехра, Закарія, Моллі-Еббі, Дзвінка-Ія, Вогнена, Афіна-Пенелопа.

У 2022 році можна було зустріти такі рідковживані імена як Джавеліна, Зємфіра, Еванджеліна, Ауріка та Стефанія.

Незвичні імена для хлопчиків 2023

Новонародженим хлопчикам батьки давали такі незвичні імена: Рувим, Ісаак, Кімран, Ніколос, Ернест, Річард, Устим, Самуель, Єфрем, Єремія, Тиміш, Ельдар, Тальха, Ілай, Лєтті, Амірхон, Джейкоб, Десмонд, Мігран, Перзад, Сархан, Таір, Тит, Тихон-Леон, Арелан, Влас, Ждан, Ілай, Іса, Йонатан, Йосиф-Франциск, Кий, Реян, Ельман, Захер, Муслін, Сержик, Свєтозар, Тамірлан, Алішер, Амір-Миколай, Матей-Дем'ян, Добриня, Ерік, Ельдар, Марс, Прохор, Севастіан, Славомір, Шаміль, Єврем, Натанієль, Нектарій, Раін, Луїджі, Марсель, Пламен, Велес, Люцифер, Граф, Будимир.

Минулого року в переліку рідковживаних імен були: Оріон, Гулором, Любомир, Іскандер, Хома.

 

Раніше ми розповідали, які імена були найпопулярнішими для дівчат і хлопчиків.

Ми також ділилися гарними забутими українськими жіночими іменами.

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