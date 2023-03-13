Найнезвичайніші предмети, які забувають у поїздах Укрзалізниці: куди за ними звертатися

Забути чи загубити потрібний предмет у вагоні поїзда – звичайна справа. Особливо, коли ви подорожуєте з дітьми або ваш поїзд прибуває пізно вночі, рано вранці. Такі втрачені предмети знаходять провідники та передають їх у службу порятунку забутих речей.

Що забувають пасажири у вагонах і куди треба звертатися по свої речі, розповіли у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Що забувають пасажири у поїздах Укрзалізниці

За даними залізничників, майже 63% речей, забутих під час подорожей, повертаються до своїх власників. З початку 2023 року пасажири 1370 разів зверталися до контактного центру Укрзалізниці з проханням повернути втрачені речі.

У топ-5 входять:

Гаманці

Дитячі іграшки

Телефони

Документи

Зарядні пристрої

А ось із незвичайних речей в Укрзалізниці назвали такі:

Номерні знаки для автомобіля

Церковна шапка

Дитячий горщик

Тепловізор

Рулон лінолеуму

Апарат для вирощування насіння

Шахова дошка

"Радимо перед виходом з вагона провести "переоблік" речей у кишенях та валізах. Звичайно, горщики теж краще порахувати", - рекомендують в Укрзалізниці.

Куди звертатися за забутими речами

Якщо ви втратили в поїзді дуже важливу для вас річ, то не хвилюйтеся та опишіть її у спеціальній формі – ось за цим посиланням.

Або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером: 0 800 503 111

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