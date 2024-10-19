У наймоднішому кольорі сезону: Маша Єфросиніна продемонструвала стильний лук зі стьобаним пальтом

Ведуча стежить за модою та має свій власний стиль, а також ділиться зі своїми підписниками у соцмережі Instagram фото у трендових образах з різних заходів, відпочинку та повсякденного життя.

Днями Єфросиніна опублікувала відео у модному луці.

Телеведуча вибрала для прогулянки вулицями столиці трендове стьобане пальто у кольорі бургунді. Зазначимо, що стьобані куртки і пальта зараз на піку популярності, оскільки це не тільки модний, але й практичний верхній одяг на осінь.

Скриншот

Свій образ телезірка доповнила лосинами насиченого винного відтінку в тон до пальта, а також лонгслівом та картатою сорочкою. Вийшов стильний багатошаровий лук.

Скриншот

Завершували розслаблений лук білі кросівки. Це зручне взуття на кожен день, яке можна стилізувати як із кежуал-образами, так і з більш класичними.

Скриншот

Чому бургунді - тренд осені 2024 року

Винний колір або, як його ще називають, бургунді - гарячий тренд сезону осінь-зима 2024-2025. Саме цей колір часто асоціюється з осінню, але водночас додасть образам елегантності та витонченості. Дизайнери та стилісти рекомендують створювати монохромні образи у цьому кольорі.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак зробити лук більш цікавим можна за рахунок поєднання різних матеріалів та текстур. Або поєднувати цей відтінок з сірим, чорним, темно-синім, коричневим та бежево-молочним.

Варіанти образів на осінь (колаж: РБК-Україна)