Наймодніший манікюр цього літа. 7 трендових ідей, які прикрасять ваші ручки (фото)

Літній манікюр не обов'язково має бути в кольорах сонця, моря та золотого піску. Цього року в тренди вирвалися зовсім інші дизайни, завдяки яким ви не тільки будете наймоднішою, а ще й підкреслите красу своїх ручок.

Яким кольором фарбувати нігті цього літа, а також якісь дизайни в тренді, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Aurora Nails

Цей дизайн вважається наймоднішим. Глянцева "втирка", яке перетворює нігті на справжні перлини, неймовірно популярна. Особливо вигідно такий ефект виглядає на молочній чи білій базі.

Стильний літній манікюр (фото: instagram.com/latelieroboutdesongles)

Романтичне мерехтіння

Якщо ви хочете більше яскравості, спробуйте дизайн, в якому потрібно об'єднати декілька відтінків. Підбирайте кольори так, щоб вони поєднувалися. Ідеальний варіант - ніжно-блакитний, бузковий, білий та рожевий. Все це потрібно покрити сяючим топом.

Стильний манікюр на літо (скриншот)

Перли та френч

Цей дизайн ідеально підходить для літа, адже імітація мушлі та ніжні перлини точно нагадають усім про море та відпустку. Не бійтеся експериментувати, кольоровий френч все ще у тренді.

Трендовий літній манікюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Яскраві фрукти

Не бійтеся привернути увагу до своїх ручок. Такий дизайн підкреслить ваш стиль і додасть настрою. Важливо лише дотримуватися модних віянь - ви можете вдало поєднати френч та лунки, а також додати прозорий гель, який дасть фруктам рельєф.

Яскравий манікюр для літа (фото: instagram.com/heygreatnails)

Квітковий манікюр

Ніжний дизайн підкреслить вашу витонченість. Обирайте максимально реалістичні наклейки або ж попросіть вашого нейл-майстра намалювати квіти в акварельній техніці.

Трендовий дизайн манікюру (фото: instagram.com/heygreatnails)

"Втирка"

Ніщо не додасть вашим нігтям насиченого сяйва і відтінку металік, як "втирка". Використовуйте її на різному покритті, вона може дати цікаві відблиски і точно виглядатиме стильно.

Який манікюр зараз модний (фото: instagram.com/latelieroboutdesongles)

Стильний нюд

Якщо ви любите "однотон" або максимально нейтральні кольори, спробуйте такий дизайн. Підберіть декілька відтінків, вони повинні поєднуватися. І тоді ви отримаєте небанальний дизайн із цікавою "родзинкою".

Манікюр для засмаглих рук (фото: instagram.com/latelieroboutdesongles)