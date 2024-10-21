Наймодніший манікюр осені. 5 ідей для коротких нігтів з яскравими або нюдовими відтінками (фото)

Нюд з яскравим акцентом

На коротких нігтях особливо ефектно виглядають дизайни, що візуально подовжують пластину. І якщо ви любите нюдові відтінки, спробуйте трохи урізноманітнити свій манікюр - просто додайте трохи блискіток та яскравості, плавно розтягуючи колір від кутикули до вільного краю.

Модний манікюр на короткі нігті (скриншот)

Проста геометрія

Не варто думати, що на коротких нігтях складно вмістити повнорозмірний дизайн і щось ефектне. Геометричні лінії та приглушені відтінки створюють вау-ефект, а також чудово виглядатимуть з осіннім вбранням.



Осінній манікюр на короткі нігті (скриншот)

Трендовий леопард

Цей дизайн досі залишається одним з найпопулярніших. Ба більше, на коротких нігтях такий малюнок виглядатиме дуже красиво, але не вульгарно. Не бійтеся прикрасити свої ручки зухвалим принтом!



Леопардовий дизайн манікюру на квадратні нігті (фото: instagram.com/thegelhouse)

Кривавий червоний

Безсумнівно, цієї осені ви будете наймоднішою, якщо покриєте нігті тим ідеальним червоним. Феномен цього кольору в тому, що він чудово виглядає на нігтях будь-якої довжини і при цьому завжди привертає увагу.

Червоний манікюр (фото: instagram.com/thegelhouse)

Яскравий однотон

Не дивуйтеся, але насичені кольори не лише для літа. Яскравий м'ятний відтінок підніме вам настрій у холоди, а також додасть акцентну родзинку до вашого стильного "луку".

Яскравий манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/thegelhouse)