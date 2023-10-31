Наймодніші сумки осені 2023: зроби свій образ ідеальним

Модні сумки осені 2023 року

Щосезону змінюються тренди не лише на одяг, а ще й на аксесуари. Звісно, сумки чи прикраси люди купують значно рідше, ніж одяг. Проте не варто забувати, що іноді головною в образі є саме сумочка. Тому вона має відповідати трендам і доповнювати лук.

Делікатні сумки

Маленькі сумочки із лаконічними застібками зможуть доповнити як повсякденний, так і вечірній образи. Оскільки вони невеликі та виглядають елегантно, стримано і ніжно.

Такі сумки можна обирати у різних кольорах, від білої до червоної, адже завдяки своїй моделі, вони не зіпсують жоден образ.

Трендові сумки 2023 (фото: instagram.com/lucca.bag)

Сумки з ланцюжками

Скільки ж сердець вкрали металеві ланцюжки на сумках. Це завжди виглядає дуже вишукано, доречно і може прикрасити навіть найпростіший образ.

Трендові сумки 2023 (фото: instagram.com/lucca.bag)

Сумки з маленькою ручкою зверху

Головне правило такої сумки - невеликий розмір. І саме тоді вона зможе підкреслити вашу індивідуальність, додати образу серйозності та доповнити будь-який класичний образ.

Трендові сумки 2023 (фото: Freepik)

Сумки-бокси

Сумки для ідеалістів, адже вони мають точні пропорції та форми, а також завжди доповнені лаконічним і стильним дизайном. Це може бути квадратик, ромб або ж узор "гусяча лапка".

Трендові сумки 2023 (фото: instagram.com/lucca.bag)

Червоні сумки

Для тих, хто полюбляє сміливі рішення і дії - червона сумка підійде ідеально. Сумки у червоному кольорі можуть бути різного розміру і фасону. Оскільки це універсальний колір, який точно приверне увагу, додасть елегантності, жіночності та підкреслить образ, а можливо і зробить його більш помітним серед інших.

Трендові сумки 2023 (фото: Freepik)