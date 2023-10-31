Самые модные сумки осени 2023 года: сделай свой образ идеальным

Модные сумки осени 2023 года

Каждый сезон меняются тренды не только на одежду, но и на аксессуары. Конечно, сумки или украшения люди покупают значительно реже одежды. Однако не стоит забывать, что иногда главной в образе бывает именно сумочка. Поэтому он должен соответствовать трендам и дополнять лук.

Деликатные сумки

Маленькие сумочки с лаконичными застежками смогут дополнить как обычный, так и вечерний образы. Поскольку они небольшие и смотрятся элегантно, сдержанно и нежно.

Такие сумки можно выбирать в разных цветах, от белой до красной, ведь благодаря своей модели они не испортят ни один образ.

Трендовые сумки 2023 года (фото: instagram.com/lucca.bag)

Сумки с цепочками

Сколько сердец украли металлические цепочки на сумках. Это всегда выглядит очень изысканно, уместно и может украсить даже самый простой образ.

Трендовые сумки 2023 года (фото: instagram.com/lucca.bag)

Сумки с маленькой ручкой сверху

Главное правило такой сумки - небольшой размер. И тогда она сможет подчеркнуть вашу индивидуальность, придать образу серьезности и дополнить любой классический образ.

Трендовые сумки 2023 (фото: Freepik)

Сумки-боксы

Сумки для идеалистов, они имеют точные пропорции и формы, а также всегда дополнены лаконичным и стильным дизайном. Это может быть квадратик, ромб или узор "гусиная лапка".

Трендовые сумки 2023 года (фото: instagram.com/lucca.bag)

Красные сумки

Для тех, кто любит смелые решения и действия - красная сумка подойдет идеально. Сумки в красном цвете могут быть разного размера и фасона. Поскольку это универсальный цвет, который точно привлечет внимание, придаст элегантность, женственность и подчеркнет образ, а возможно и сделает его более заметным среди других.

Трендовые сумки 2023 (фото: Freepik)