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Наймодніше взуття на літо 2024: стилістка показала, що буде у тренді (фото)

Як вибрати стильне взуття на літо (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Експерти радять купувати на літо щонайменше 5 пар різнотипного взуття, аби з ними можна було створювати багато образів.

Про те, які моделі будуть у моді цього літа, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Альони М'ясоєд в Instagram.

Трендове взуття на літо 2024

"Вибирайте мінімалістичні босоніжки на підборах або без, з різним носком. Носіть їх із джинсами, спідницями, сукнями, як на вечірку, так і на кожний день", - радить стилістка.

Також вона радить вибирати на літо слінгбеки - зручні, з маленьким каблучком. За словами М'ясоєд, це найфункціональніше взуття на літо.

Трендові моделі взуття на літо (скриншот із відео)

Балетки акцентні, у сіточку, в стразах також чудовий варіант на літо. Враховуйте, щоб образ у вас був з актуальних речей, без застарілих деталей.

"Продовжуємо носити сандалі дідуся та сабо. Вони закривають всі потреби: зручні, додають грубості й драматичності, сексуальності з романтичними сукнями", - пояснює стиліст. 

Також актуальними на літо будуть шльопки по типу естетики "Hermes". Таке взуття має гарний вигляд на тендітних ніжках.

Трендові моделі взуття на літо (скриншот із відео)

З минулих років у тренді досі залишаються кросівки. У моді будуть моделі у різних кольорах, але у червоному найбільше. 

"Інтелектуальний мінімалізм, для ділових зустрічей, влітку, де треба дотримуватися строгого дрес-коду - підійдуть шкіряні мінімалістичні шльопки", - каже М'ясоєд.

Також на літо варто придбати пляжні шльопки, вʼєтнамки різних дизайнів і кольорів. А ще - масивні крокси з джибітсами та без.

Трендові моделі взуття на літо (скриншот із відео)

Раніше ми писали про те, як вибрати трендові окуляри на літо.

Читайте також про те, які сукні сховають животик.

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