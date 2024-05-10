Наймодніше взуття на літо 2024: стилістка показала, що буде у тренді (фото)

Трендове взуття на літо 2024

"Вибирайте мінімалістичні босоніжки на підборах або без, з різним носком. Носіть їх із джинсами, спідницями, сукнями, як на вечірку, так і на кожний день", - радить стилістка.

Також вона радить вибирати на літо слінгбеки - зручні, з маленьким каблучком. За словами М'ясоєд, це найфункціональніше взуття на літо.

Трендові моделі взуття на літо (скриншот із відео)

Балетки акцентні, у сіточку, в стразах також чудовий варіант на літо. Враховуйте, щоб образ у вас був з актуальних речей, без застарілих деталей.

"Продовжуємо носити сандалі дідуся та сабо. Вони закривають всі потреби: зручні, додають грубості й драматичності, сексуальності з романтичними сукнями", - пояснює стиліст.

Також актуальними на літо будуть шльопки по типу естетики "Hermes". Таке взуття має гарний вигляд на тендітних ніжках.

Трендові моделі взуття на літо (скриншот із відео)

З минулих років у тренді досі залишаються кросівки. У моді будуть моделі у різних кольорах, але у червоному найбільше.

"Інтелектуальний мінімалізм, для ділових зустрічей, влітку, де треба дотримуватися строгого дрес-коду - підійдуть шкіряні мінімалістичні шльопки", - каже М'ясоєд.

Також на літо варто придбати пляжні шльопки, вʼєтнамки різних дизайнів і кольорів. А ще - масивні крокси з джибітсами та без.

Трендові моделі взуття на літо (скриншот із відео)