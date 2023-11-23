Наймати няньку чи ні? Нове дослідження показало, чи діти підготовлені до такого виховання

Що означає це відкриття

Антрополог Ніхіл Чаудхарі та його колеги досліджували культуру Мбенджеле - мисливців-збирачів, які живуть у північних тропічних лісах Республіки Конго. Ці люди живуть за рахунок полювання, риболовлі та збору меду, але останніми роками вони також почали співпрацювати з ринками.

"Понад 95% нашої еволюційної історії ми жили як мисливці-збирачі. Таким чином, сучасні суспільства мисливців-збирачів можуть надати підказки щодо того, чи існують певні системи виховання дітей, до яких немовлята та їхні матері можуть бути психологічно адаптовані", - заявив дослідник

Мбенджеле живуть у багатосімейних таборах. У них є опікуни, які допомагають виховувати немовлят і дітей.

Серед 18 немовлят і малюків (віком від нуля до чотирьох років) у цій спільноті дослідники помітили, що кожна дитина отримувала в середньому 9 годин уважного догляду від 10 різних людей, а іноді й 20.

Коли дитина плакала, величезна кількість людей була готова втрутитися, як правило, протягом лише 25 секунд. Згідно з їхніми результатами, біологічні матері повинні були втручатися лише в 50% епізодів плачу. Навіть старші діти та підлітки допомагали піклуватися про молодших членів громади.

Автори підкреслюють, що сучасні мисливці-збирачі не є "живими копалинами", оскільки вони - сучасні люди, які живуть "способом існування, який збігається з донеолітичним населенням". Таким чином, їхні соціальні структури та підходи до догляду за дітьми можуть запропонувати цінні ключі до розуміння нашої ширшої еволюційної історії.

Як можна використати результати цього дослідження

У деяких країнах догляд за дитиною часто лягає лише на батьків, від яких очікується, що вони щоразу реагуватимуть на плач дитини, що може призвести до виснаження та депресії.

Команда підкреслює, що надання високоякісної підтримки догляду за дітьми в країнах цивілізованого світу, яка виходить за рамки ефективного нагляду, має бути пріоритетом. Вищі показники кількості опікунів і дітей, і стабільність ключових опікунів у дитячих садках та закладах догляду можуть бути життєво важливими для благополуччя дітей і батьків.

"Підтримка матерів також має численні переваги для дітей, такі як зменшення ризику нехтування та жорстокого поводження, захист від сімейних негараздів і покращення материнського добробуту, що, своєю чергою, покращує материнську турботу", - додала доктор Енні Свейнпол.