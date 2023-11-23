Нанимать няню или нет? Новое исследование показало, подготовлены ли дети к такому воспитанию

Что значит это открытие

Антрополог Нихил Чаудхари и его коллеги исследовали культуру Мбенджеле - охотников-собирателей, обитающих в северных тропических лесах Республики Конго. Эти люди живут за счет охоты, рыбалки и сбора меда, но в последние годы они тоже начали сотрудничать с рынками.

"Более 95% нашей эволюционной истории мы жили как охотники-собиратели. Таким образом, современные общества охотников-собирателей могут дать подсказки относительно того, существуют ли определенные системы воспитания детей, к которым младенцы и их матери могут быть психологически адаптированы", - заявил исследователь.

Мбенджеле живут в многосемейных лагерях. У них есть опекуны, которые помогают воспитывать младенцев и детей.

Среди 18 младенцев и малышей (в возрасте от нуля до четырех лет) в этом сообществе исследователи заметили, что каждый ребенок получал в среднем 9 часов внимательного ухода от 10 разных людей, а иногда и 20.

Когда ребенок плакал, огромное количество людей было готово вмешаться, как правило, в течение всего 25 секунд. Согласно их результатам, биологические матери должны были вмешиваться только в 50% эпизодов плача. Даже старшие дети и подростки помогали заботиться о младших членах общества.

Авторы подчеркивают, что современные охотники-собиратели не являются "живыми ископаемыми", поскольку они - современные люди, живущие "способом существования, совпадающим с донеолитическим населением". Таким образом, их социальные структуры и подходы к уходу за детьми могут предложить ценные ключи к пониманию нашей более широкой эволюционной истории.

Как можно использовать результаты этого исследования

В некоторых странах уход за ребенком часто ложится только на родителей, от которых ожидается, что они будут реагировать на плач ребенка, что может привести к истощению и депрессии.

Команда подчеркивает, что предоставление высококачественной поддержки ухода за детьми в странах цивилизованного мира, которая выходит за рамки эффективного надзора, должно быть приоритетом. Высшие показатели количества опекунов и детей и стабильность ключевых опекунов в детских садах и заведениях по уходу могут быть жизненно важными для благополучия детей и родителей.

"Поддержка матерей также имеет многочисленные преимущества для детей, такие как уменьшение риска пренебрежения и жестокого обращения, защита от семейных неурядиц и улучшение материнского благосостояния, что в свою очередь улучшает материнскую заботу", - добавила доктор Энни Свейнпол.