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Найлегендарніші новорічні пісні, які подарують вам атмосферу свята

Найлегендарніші новорічні пісні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Новий рік - це про атмосферу свята, магії та дива, адже саме в цей період люди починають вірити у ті речі, в які не вірять протягом року та повертаються в дитинство і відчуття абсолютного щастя. Часто зробити їм це допомагають пісні.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найпопулярніші та найлегендарніші пісні, які вже довгими роками продовжують дарувати новорічний настрій.

Happy New Year

Гурт Abba ще у 1980 році випустили пісню, яка ніби стала вічною, адже саме з нею у багатьох асоціюється Новий рік. Цей трек дарує особливу атмосферу та автоматично підіймає настрій. 

 

We Wish You a Merry Christmas

Новорічна американська колядка, яку люблять і дорослі і діти. Саме її щороку наспівують та прослуховують люди, які бажають підняти собі святковий настрій. 

 

Let it snow

Новорічна пісня, яка асоціюється з рекламою кави, дідом морозом та хлопчиком, який єдиний його бачить та відчуває магію щастя та святкового дива. Її автором є Dean Martin, саме його голос ми слухаємо з року в рік та вже знаємо всі слова на пам’ять. 

 

Last Christmas

Це пісня британського поп-дуету Wham, вона випущенакомпанією Epic Records ще в 1984 році й до сьогоднішнього дня вона вважається однією з найпопулярніших та легендарних пісень, яка дарує новорічний  настрій. 

 

Щедрик 

Без сумніву колядка Щедрик є однією з найлегендарніших пісень, що створюють новорічний настрій. Вона є популярною як в українській версії, так і в англомовній під назвою Carol of the Bells.

 

 

Раніше ми розповідали про 10 найкращих мультфільмів з новорічною атмосферою.

Також читайте наш матеріал про 7 чарівних пісень про зиму та свята.

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