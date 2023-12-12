Найлегендарніші новорічні пісні, які подарують вам атмосферу свята

Happy New Year

Гурт Abba ще у 1980 році випустили пісню, яка ніби стала вічною, адже саме з нею у багатьох асоціюється Новий рік. Цей трек дарує особливу атмосферу та автоматично підіймає настрій.

We Wish You a Merry Christmas

Новорічна американська колядка, яку люблять і дорослі і діти. Саме її щороку наспівують та прослуховують люди, які бажають підняти собі святковий настрій.

Let it snow

Новорічна пісня, яка асоціюється з рекламою кави, дідом морозом та хлопчиком, який єдиний його бачить та відчуває магію щастя та святкового дива. Її автором є Dean Martin, саме його голос ми слухаємо з року в рік та вже знаємо всі слова на пам’ять.

Last Christmas

Це пісня британського поп-дуету Wham, вона випущенакомпанією Epic Records ще в 1984 році й до сьогоднішнього дня вона вважається однією з найпопулярніших та легендарних пісень, яка дарує новорічний настрій.

Щедрик

Без сумніву колядка Щедрик є однією з найлегендарніших пісень, що створюють новорічний настрій. Вона є популярною як в українській версії, так і в англомовній під назвою Carol of the Bells.