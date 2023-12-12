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Самые легендарные новогодние песни, которые подарят вам атмосферу праздника

Самые легендарные новогодние песни (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Новый год – это об атмосфере праздника, магии и чудес, ведь именно в этот период люди начинают верить в те вещи, в которые не верят в течение года и возвращаются в детство и чувство абсолютного счастья. Зачастую сделать им это помогают песни.

РБК-Украина (проект Styler) собралj самые популярные и легендарные песни, которые уже долгие годы продолжают дарить новогоднее настроение.

Happy New Year

Группа Abba еще в 1980 году выпустила словно стающую вечной песню, ведь именно с ней у многих ассоциируется Новый год. Этот трек дарит особую атмосферу и автоматически поднимает настроение.

 

We Wish You a Merry Christmas

Новогодняя американская колядка, которую любят и взрослые, и дети. Именно ее каждый год поют и прослушивают люди, желающие поднять себе праздничное настроение.

 

Let it snow

Новогодняя песня, которая ассоциируется с рекламой кофе, дедом морозом и мальчиком, который единственный видит и чувствует магию счастья и праздничного чуда. Ее автором является Dean Martin, именно его голос мы слушаем из года в год и уже знаем все слова наизусть.

 

Last Christmas

Это песня британского поп-дуэта Wham, она выпущена компанией Epic Records еще в 1984 году и по сей день она считается одной из самых популярных и легендарных песен, которая дарит новогоднее настроение.

 

Щедрик

Без сомнения, колядка Щедрик является одной из самых легендарных песен, создающих новогоднее настроение. Она популярна как в украинской версии, так и в англоязычной под названием Carol of the Bells.

 

 

Ранее мы рассказывали о 10 лучших мультфильмах с новогодней атмосферой.

Также читайте наш материал о 7 волшебных песнях о зиме и праздниках.

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музикапісніНовый год