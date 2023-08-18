Найкрутіший одяг восени 2023, який треба обов'язково носити

Асиметричне вбрання

Незвичний крій з акцентом на плечах, талії, нестандартні рішення спідниць і брюк дуже актуальні цього сезону.

Багато шарів

Цьому тренду вже не перший сезон, але він і досі на часі. Якщо обираєте такий лук, гармонійно поєднуйте кольорову гаму. А ще в такому вигляді ви точно не змерзнете, коли стане дійсно прохолодно.

Ділові костюми

Пограйтеся з таким луком, обираючи оверсайзний верх з низом міні, або об'ємні брюки довжини максі. Костюм не має бути нудним.

Максі

Довжина максі залишається в топі, тому знову актуальна восени 2023. Пальта, брюки, тренчі такого крою нададуть вашому образу завершеності.

"Офіс"

Офісний шик варто розбавляти яскравими родзинками: рукавами з нестандартним рішенням, яскравим клатчем, атласним топом, підтяжками з логотипом.

Акцент на талії

Приталеність підкреслить ваші принади і надасть образу жіночності й строгої сексуальності.

Акценти на прозорість

З цим трендом треба бути обережніше, роблячи наголос на деталях. Напівпрозорість не має виглядати вульгарно.

Широкі плечі

Об'ємність в плечах надає образу тендітності й дівочості. Такий акцент має бути один, щоб не обтяжувати ваш лук.

Шкіра

З весни і літа тренд на шкіряне вбрання перейшов на осінь 2023. Брюки, спідниці, тренчі - шкіри багато не буває.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova