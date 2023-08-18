Найкрутіший одяг восени 2023, який треба обов'язково носити

Щоб потрапляти в модні тренди осені 2023 варто ретельно обирати свої луки і оновлювати гардероб. Базові правила диктують довжину максі, широкі плечі, приталеність, багатошаровість та багато інших тенденцій
Про те, що носити восени 2023, розповіла стилістка Анна Леканова в Instagram
Незвичний крій з акцентом на плечах, талії, нестандартні рішення спідниць і брюк дуже актуальні цього сезону.
Цьому тренду вже не перший сезон, але він і досі на часі. Якщо обираєте такий лук, гармонійно поєднуйте кольорову гаму. А ще в такому вигляді ви точно не змерзнете, коли стане дійсно прохолодно.
Пограйтеся з таким луком, обираючи оверсайзний верх з низом міні, або об'ємні брюки довжини максі. Костюм не має бути нудним.
Довжина максі залишається в топі, тому знову актуальна восени 2023. Пальта, брюки, тренчі такого крою нададуть вашому образу завершеності.
Офісний шик варто розбавляти яскравими родзинками: рукавами з нестандартним рішенням, яскравим клатчем, атласним топом, підтяжками з логотипом.
Приталеність підкреслить ваші принади і надасть образу жіночності й строгої сексуальності.
З цим трендом треба бути обережніше, роблячи наголос на деталях. Напівпрозорість не має виглядати вульгарно.
Об'ємність в плечах надає образу тендітності й дівочості. Такий акцент має бути один, щоб не обтяжувати ваш лук.
З весни і літа тренд на шкіряне вбрання перейшов на осінь 2023. Брюки, спідниці, тренчі - шкіри багато не буває.
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova
Раніше ми писали, як восени носити тотал-лук, щоб не виглядати нудно.
Також читайте про дуже актуальний колір, який пасує абсолютно всім.