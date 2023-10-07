Найкращий спосіб профілактики. Українцям розповіли, чому важливо саме зараз вакцинуватися від грипу

Варто пам'ятати, що найкращий засіб профілактики цього захворювання - це щорічна вакцинація. Вона зменшує ризики захворіти на грип, мінімізує ймовірність серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Грип - це високозаразне вірусне захворювання, яке може призвести до ускладнень й навіть смерті. За перших симптомів грипу важливо звернутися до лікаря та в жодному разі не потрібно займатися самолікуванням.

Центр громадського здоров'я в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповів усе, що варто знати українцям про вакцинацію.

Коли потрібно вакцинуватися

Оптимальним часом для вакцинації є період напередодні сезону грипу, тобто у вересні. Проте якщо у вас не було можливості отримати щеплення у цей період, ви можете це зробити упродовж усього сезону.

Існує міф, що це нібито може ослабити здатність організму протистояти грипу. Та насправді навпаки: вакцина посилює її. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.

Хто належить до групи ризику

Медичні працівники. Через особливості професії вони мають значно вищу ймовірність захворіти на грип.

Вагітні жінки. Для них це захворювання може мати серйозні наслідки під час вагітності. Натомість вакцинація безпечна упродовж усього періоду виношування малюка.

Діти від шести місяців. При інфікуванні вірусом грипу вони переважно важко хворіють та мають ускладнення. Зазначимо, що дітям щеплення проти цього захворювання можна починати робити з шести місяців.

Люди літнього віку. З віком імунітет послаблюється, тож стає менш ефективним у боротьбі проти грипу, особливо коли вам за 65 років.

Люди з хронічними захворюваннями (астма, діабет, серцево-судинні захворювання та захворювання органів дихання). У них ризик ускладнень грипу значно вищий, саме тому важливо отримати щеплення проти нього.

Пам'ятайте, що одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів. Вакцина вводиться, якщо дорослий чи дитина віком від шести місяців не мають протипоказань до щеплень.

Дітям до дев'яти років, які раніше не були вакциновані від грипу і не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози з інтервалом в один місяць. Решті - одна на сезон.

Як виявити грип

Серед симптомів грипу вирізняють:

раптове нездужання

головний біль

ломота у м'язах і суглобах

підвищення температури тіла до понад 38°C

біль у горлі

кашель

нежить

можливі нудота й розлади шлунку

Серед ускладнень грипу - пневмонія, яка може призвести до смерті. Також нерідко розвивається серцева недостатність.

Грип передається повітряно-крапельним чи повітряно-пиловим: під час розмови, кашлю, чхання, якщо хвора на грип людина перебуває біля вас на відстані близько 2 метрів.

Період прояву симптомів захворювання - у середньому приблизно тиждень.

Як запобігти зараженню:

уникайте місць великого скупчення людей

ретельно й часто мийте руки з милом. Якщо немає доступу до води, використовуйте антисептик.

прикривайте носа й рота під час чхання чи кашлю одноразовою серветкою, одразу після використання викиньте її

уникайте близького контакту з особами, які мають прояви грипозної інфекції

регулярно провітрюйте приміщення

не торкайтеся немитими руками очей, носа та рота

уникайте обіймів, рукостискань та поцілунків

Чи захищає вакцина проти грипу від Covid-19

Раніше ВООЗ оприлюднила дослідження, згідно з якими цього сезону очікують віруси грипу типу А й В.

Вакцина проти грипу в Україні залишається рекомендованою, тому вона доступна для населення лише на комерційному ринку. Відповідно, закуповують вакцину коштом місцевих бюджетів, підприємств чи самих громадян.

Разом із тим у регіонах безкоштовно будуть щеплювати медичних працівників та вагітних, адже це - група найвищого ризику.

Наголошуємо! Вакцинація проти грипу не захищатиме від COVID-19 й навпаки.