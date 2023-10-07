Лучший способ профилактики. Украинцам рассказали, почему важно именно сейчас вакцинироваться от гриппа

Помните, что лучшее средство профилактики этого заболевания - это ежегодная вакцинация. Она уменьшает риски заболеть гриппом, минимизирует вероятность серьезных осложнений, госпитализации и смерти.

Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание, которое может привести к осложнениям и даже смерти. При первых симптомах гриппа важно обратиться к врачу и ни в коем случае не следует заниматься самолечением.

Центр общественного здоровья в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказал все, что следует знать украинцам о вакцинации.

Когда нужно вакцинироваться

Оптимальным временем для вакцинации является период в преддверии сезона гриппа, то есть в сентябре. Однако если у вас не было возможности привиться в этот период, вы можете это сделать в течение всего сезона.

Существует миф, что это может ослабить способность организма противостоять гриппу. Но на самом деле наоборот: вакцина усиливает ее. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.

Кто принадлежит к группе риска

Медицинские работники. Из-за особенностей профессии они имеют гораздо более высокую вероятность заболеть гриппом.

Беременные женщины. Для них это заболевание может иметь серьезные последствия во время беременности. Вакцинация безопасна на протяжении всего периода вынашивания малыша.

Дети от шести месяцев. При инфицировании вирусом гриппа они преимущественно тяжело болеют и имеют осложнения. Отметим, что детям прививки против этого заболевания можно начинать делать с шести месяцев.

Люди пожилого возраста. С возрастом иммунитет ослабевает и становится менее эффективным в борьбе против гриппа, особенно когда вам за 65 лет.

Люди с хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания органов дыхания). У них риск осложнений гриппа значительно выше, поэтому важно получить прививки против него.

Помните, что одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов. Вакцина вводится, если взрослый или ребенок от шести месяцев не имеют противопоказаний к прививкам.

Детям до девяти лет, которые ранее не были вакцинированы от гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, требуются две дозы с интервалом в один месяц. Остальным - одна на сезон.

Как обнаружить грипп

Среди симптомов гриппа выделяют:

внезапное недомогание

головная боль

ломота в мышцах и суставах

повышение температуры тела до более 38°C

боль в горле

кашель

насморк

возможны тошнота и расстройства желудка

Среди осложнений гриппа - пневмония, которая может привести к смерти. Также часто развивается сердечная недостаточность.

Грипп передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым: во время разговора, кашля, чихания, если больной гриппом человек находится возле вас на расстоянии около 2 метров.

Период проявления симптомов заболевания - в среднем примерно неделя.

Как предотвратить заражение:

избегайте мест большого скопления людей

тщательно и часто мойте руки с мылом. Если нет доступа к воде, используйте антисептик.

прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, сразу после использования выбросьте ее

избегайте близкого контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции

регулярно проветривайте помещение

не касайтесь немытыми руками глаз, носа и рта

избегайте объятий, рукопожатий и поцелуев

Защищает ли вакцина против гриппа от Covid-19

Ранее ВОЗ опубликовала исследования, согласно которым в этом сезоне ожидают вирусы гриппа типа А и В.

Вакцина против гриппа в Украине остается рекомендованной, поэтому она доступна населению только на коммерческом рынке. Соответственно, закупают вакцину за счет местных бюджетов, предприятий или самих граждан.

Вместе с тем в регионах бесплатно будут прививать медицинских работников и беременных, ведь это группа наивысшего риска.

Подчеркиваем! Вакцинация против гриппа не будет защищать от COVID-19 и наоборот.