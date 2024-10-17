Найкращий одяг для холодів: які тканини зігрівають взимку

Вовна

Вовна - чудовий матеріал і натуральне волокно для теплих осінніх та зимових речей, оскільки вона зберігає тепло, утримуючи повітря близько до шкіри.

Вовна також є повітропроникною і стійкою до запаху тканиною, яка регулює тепло тіла і запобігає перегріванню при носінні занадто великої кількості шарів.

Крім того, зовнішній шар вовняних волокон має природну здатність відштовхувати воду, що дозволяє вам залишатися сухими під час невеликого дощу або снігу.

Кашемір

Кашемір і мериносова вовна, отримана від овець мериносів, є двома популярними високоякісними варіантами вовни для холодної пори року.

Кашемір може складатися повністю з вовни, або містити у складі бавовну. Завдяки особливому переплетінню ниток, матеріал зберігає тепло, але відрізняється легкістю.

Фліс

Фліс - це синтетична тканина, виготовлена з поліестеру, яка має м'яку, пухку текстуру, що утримує тепле повітря близько до тіла.

Матеріал може "дихати" та швидко сохнути, що робить його чудовим вибором для холодної погоди. Фліс також відштовхує вологу, зберігаючи вас сухими та запобігаючи накопиченню поту.

Завдяки своїм ізоляційним властивостям фліс є популярним матеріалом для різноманітного одягу для холодної погоди, такого як куртки, светри та інший верхній одяг, забезпечуючи баланс тепла в холодну та вітряну погоду.

Пух

Пух походить з м'якого пухнастого шару, розташованого під зовнішнім пір'ям качок і гусей. Це пір'я зігріває в холодну погоду завдяки своїм винятковим ізоляційним властивостям - саме тому його використовують для набивки пальт та курток.

Унікальна структура пуху створює тисячі крихітних повітряних кишень, які вловлюють і утримують тепло, утворюючи природний бар'єр проти холоду. Пух також легкий і повітропроникний, завдяки чому ви залишаєтеся в комфорті, не відчуваючи надмірного потовиділення.

Бавовняна фланель

Бавовняна фланель надзвичайно м'яка і приємна на дотик, що робить чудовим матеріалом для ковдр і піжам. Фланель забезпечує хорошу теплоізоляцію, утримуючи повітря. Попри це, бавовняна фланель, як правило, добре пропускає повітря.

Букле

Букле - популярний матеріал з текстурою, яка нагадує овечу шерсть. Букле складається з бавовни, віскози, синтетики та вовни.

Завдяки своєму складу, матеріал добре утримує тепло, але водночас легкий та еластичний.

Джерсі

Джерсі - це трикотажний матеріал, який добре зберігає тепло. Крім цього, така тканина щільна та еластична.

Після спеціальної обробки, джерсі пропускає повітря, але може відштовхувати вологу. Завдяки цьому цей матеріал можуть використовувати для термоодягу.

Штучне хутро

Серед усіх матеріалів для теплого штучне хутро є одним з наймодніших для використання в зимових куртках. Штучне хутро часто зустрічається в підкладці рукавичок, додаючи тепло і стильний штрих до зимового одягу.

Гортекс

Синтетичні матеріали відомі тим, що утримують вологу, що зазвичай не є ідеальним для одягу для холодної погоди, але гортекс розроблений таким чином, що дозволяє парам вологи проходити крізь матеріал, імітуючи натуральний текстиль.

Це має вирішальне значення для комфорту під час фізичних навантажень в холодних і вологих умовах. Хоча гортекс не є найтеплішим вибором для вашого зимового гардероба, це водонепроникний матеріал, який також має відносно невелику вагу.