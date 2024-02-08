"Найкращий льотчик і командир". На фронті загинув відомий пілот Владислав Риков

Пілот Владислав Риков загинув під час виконання бойового завдання. На його рахунку - 385 бойових вильотів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про життя захисника України, його досягнення та загибель.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Ростислава Лазаренка в Instagram, сторінка 299 бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова у Facebook.
Про загибель видатного пілота Владислава Рикова повідомив його побратим - Ростислав Лазаренко.
"Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сім'ї, мій заступник - Владислав Риков", - написав він у своєму Instagram.
Цю ж інформацію було опубліковано на сторінці 299 бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова у Facebook.
Низький уклін героям! (фото: instagram.com/thunder__ua)
Військовослужбовець уточнив, що на рахунку загиблого - 385 бойових вильотів.
"Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі. Підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих", - наголосив пілот.
Чоловік зізнався, що для нього це - надзвичайно тяжка втрата, оскільки "за цих майже два роки війни Влад завжди був поруч" і всі проблеми вони вирішували разом.
Пілоти-побратими (фото: instagram.com/thunder__ua)
За словами побратима, у загиблого героя залишилася сім'я - кохана дружина й маленька чарівна донечка.
Для того, щоб допомогти рідним полеглого захисника, його товариші організували збір - створили "банку на 2-3 дні". До цього збору може долучитися кожен охочий.
"Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати й пам'ятати - він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну", - підсумував Лазаренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про критерії відбору льотчиків для навчання на F-16.
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