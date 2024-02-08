"Найкращий льотчик і командир". На фронті загинув відомий пілот Владислав Риков

Загибель героя

Про загибель видатного пілота Владислава Рикова повідомив його побратим - Ростислав Лазаренко.

"Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сім'ї, мій заступник - Владислав Риков", - написав він у своєму Instagram.

Цю ж інформацію було опубліковано на сторінці 299 бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова у Facebook.

Низький уклін героям! (фото: instagram.com/thunder__ua)

Ставлення побратимів

Військовослужбовець уточнив, що на рахунку загиблого - 385 бойових вильотів.

"Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі. Підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих", - наголосив пілот.

Чоловік зізнався, що для нього це - надзвичайно тяжка втрата, оскільки "за цих майже два роки війни Влад завжди був поруч" і всі проблеми вони вирішували разом.

Пілоти-побратими (фото: instagram.com/thunder__ua)

Життя та рідні

За словами побратима, у загиблого героя залишилася сім'я - кохана дружина й маленька чарівна донечка.

Для того, щоб допомогти рідним полеглого захисника, його товариші організували збір - створили "банку на 2-3 дні". До цього збору може долучитися кожен охочий.

"Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати й пам'ятати - він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну", - підсумував Лазаренко.