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"Лучший летчик и командир". На фронте погиб известный пилот Владислав Рыков

Вечная память герою... (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Пилот Владислав Рыков погиб во время выполнения боевого задания. На его счету - 385 боевых вылетов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о жизни защитника Украины, его достижениях и гибели.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Ростислава Лазаренко в Instagram, страница 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Facebook.

Гибель героя

О гибели выдающегося пилота Владислава Рыкова сообщил его побратим - Ростислав Лазаренко.

"Вчера мне вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель - Владислав Рыков", - написал он в своем Instagram.

Эта же информация была опубликована на странице 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Facebook.

Низкий поклон героям! (фото: instagram.com/thunder__ua)

Отношение побратимов

Военнослужащий уточнил, что на счету погибшего - 385 боевых вылетов.

"Это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе. Подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих", - подчеркнул пилот.

Мужчина признался, что для него это - чрезвычайно тяжелая потеря, поскольку "за эти почти два года войны Влад всегда был рядом" и все проблемы они решали вместе.

Пилоты-побратимы (фото: instagram.com/thunder__ua)

Жизнь и родные

По словам побратима, у погибшего героя осталась семья - любимая жена и маленькая очаровательная дочь.

Для того чтобы помочь родным павшего защитника, его товарищи организовали сбор - создали "банку на 2-3 дня". К этому сбору может присоединиться любой желающий.

"Влада мало кто знал, но его историю я расскажу позже, потому что о таких людях нужно знать и помнить - он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину", - подытожил Лазаренко.

Напомним, ранее мы рассказывали о критериях отбора летчиков для обучения на F-16.

Читайте также, сколько желающих "проваливают" отбор на пилота БПЛА.

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