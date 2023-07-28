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Найкращий документальний фільм Одеського кінофестивалю отримає приз від музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова

Найкращий документальний фільм Одеського кінофестивалю отримає приз від музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив призовий фонд цьогорічного заходу. Спеціальний приз за найкращий документальний фільм переможець отримає від музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який виступає партнером документальної секції Film Industry Office ОМКФ.

Про це повідомили в прес-службі фонду.

Захід відбудеться з 19 по 26 серпня 2023 року. ОМКФ - головний фестиваль національного кіно України та одна з найбільших глядацьких подій Східної Європи.

Призи в конкурсних програмах вручатимуться в трьох категоріях: "Найкращий український повнометражний ігровий фільм", "Найкращий український повнометражний документальний фільм" та "Найкращий європейський фільм".

Кожен переможець отримає знамениту статуетку Золотого Дюка. Найкращий документальний фільм отримає 50 тис. грн від музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова, а найкращий ігровий повнометражний фільм - 50 тис. грн від Ukrainian Producers Hub. Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) надасть 500 фунтів стерлінгів найкращому документальному фільму в сфері захисту прав людини.

Музей "Голоси мирних" збирає та зберігає історії мирних мешканців України про пережите під час війни. Його архів налічує вже понад 78 тисяч історій з перших вуст.

Документальні фільми допомагають розповісти світу про досвід українців. У рамках спільної місії музей активно підтримує документальне кіно в Україні та світі.

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