Лучший документальный фильм Одесского кинофестиваля получит приз от музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова

Мероприятие пройдет с 19 по 26 августа 2023 года. ОМКФ - главный фестиваль национального кино Украины и одно из самых больших зрительских событий Восточной Европы.

Призы в конкурсных программах будут вручаться в трех категориях: "Лучший украинский полнометражный игровой фильм", "Лучший украинский полнометражный документальный фильм" и "Лучший европейский фильм".

Каждый победитель получит знаменитую статуэтку Золотого Дюка. Лучший документальный фильм получит 50 тыс. грн от музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова, а лучший игровой полнометражный фильм - 50 тыс. грн от Ukrainian Producers Hub. Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) предоставит 500 фунтов стерлингов лучшему документальному фильму в сфере защиты прав человека.

Музей "Голоса мирных" собирает и хранит истории мирных жителей Украины о пережитом во время войны. Его архив насчитывает уже более 78 тысяч историй из первых уст.

Документальные фильмы помогают рассказать миру об опыте украинцев. В рамках совместной миссии музей активно поддерживает документальное кино в Украине и мире.