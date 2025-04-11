Найкращий чай, який допоможе розслабитись та відновитись після важкого дня

Після напруженого дня немає нічого кращого, ніж чашка ароматного чаю, що огортає спокоєм і допомагає відпустити турботи. Мова йде про чай з меліси, який не лише тішить смаком, а й сприяють глибокому розслабленню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чим корисний чай з меліси

Дієтолог Марісса Карп розповіла, що чай з меліси може природним чином полегшити нервову систему та сприяти розслабленню. Цей заспокійливий ефект забезпечується терпенами - природними сполуками, які містяться в листі меліси.

Меліса багата заспокійливими терпенами, такими як цитраль, ліналоол, каріофілен і гераніол. Кожен із цих терпенів має унікальні властивості, які підтримують нервову систему, сприяючи таким чином розслабленню. Відомо, що цитраль і ліналоол підсилюють активність ГАМК (гамма-аміномасляної кислоти) у мозку, допомагаючи полегшити відчуття тривоги або нервозності.

До того ж каріофілен має м’яку заспокійливу дію, а також здатність зв’язуватися з рецепторами (тобто сигнальними хімічними речовинами), які регулюють реакцію організму на стрес.

Цей терпен не тільки зменшує занепокоєння, але й сприяє легкому, підбадьорюючому ефекту, який може підтримувати настрій і ясність розуму.

Також меліса багата на інші біологічно активні сполуки, які діють синергетично, сприяючи заспокоєнню, зменшуючи тривогу та піднімаючи настрій.

Одним із видатних сполук є розмаринова кислота - потужний антиоксидант, який захищає від окислювального стресу, підвищуючи активність ГАМК.

Крім того, меліса містить флавоноїди - групу потужних рослинних антиоксидантів, які підтримують шляхи ГАМК і серотоніну, відіграючи важливу роль у підтримці емоційної рівноваги та загального психічного благополуччя.

Коли найкраще пити чай

Для отримання оптимальної користі, варто пити чай з меліси приблизно за годину до сну. Це дає тілу час активувати його заспокійливу дію, уникаючи при цьому незручностей, пов’язаних із вживанням напою занадто ближче до сну, що може призвести до безсоння або походів в туалет.

Чай з меліси також має м’який, ніжний смак, тому його легко вживати регулярно.

Важливо, якщо ви приймаєте заспокійливі або антидепресанти, то пийте чай з меліси з обережністю. Напій може посилити дію таких ліків, потенційно посилюючи сонливість.