Найкращий час для сніданку та вечері. Вчені зробили важливу заяву про розвиток діабету

Небезпека діабету другого типу

Це захворювання – глобальна проблема охорони здоров'я. Воно виникає через те, що підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості гормону інсуліну (перший тип діабету) або коли організм не в змозі ефективно використовувати вироблений ним інсулін (другого типу).

Діабет призводить до дуже серйозних наслідків: сліпота, ниркова недостатність, інфаркти, інсульти, ампутація кінцівок. Крім того, за даними ВООЗ, у 2019 році діабет став причиною смерті півтора мільйона людей у всьому світі й майже половина з них була молодшою за 70 років.

Діабет став масово поширюватися в багатьох країнах і особливо - у країнах із середнім і низьким рівнем життя.

Нове дослідження про діабет

Іспанські вчені з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я та їх французькі колеги з Університету Сорбонни, а також вчені з дослідницького центру епідеміології та статистики Паризького університету провели велике дослідження про взаємозв'язки часу прийому їжі та ризик розвитку діабету.

Генетична схильність грає велику роль у ймовірності виникнення діабету, але для захворювання другого типу найбільше значення має спосіб життя та режим харчування. Правильний прийом їжі допомагає регулювати циркадні ритми, а це моделює гомеостаз глюкози та ліпідів.

"Досліджень, у яких було б проаналізовано зв'язок часу прийому їжі та захворюваності на діабет другого типу, немає. Наша мета полягала у вивченні того, як взаємопов'язані час та кількість прийомів їжі, тривалість нічного голодування та ризик розвитку діабету другого типу", - підкреслюють вчені.

Вони вивчили дані понад 100 тисяч осіб, середній вік яких становив 42 роки. Добровольці заповнювали онлайн-анкети та вказували, що вони їли та пили протягом 24 годин, з чіткою вказівкою часу.

Далі вчені усереднювали записи про харчування за перші два роки спостережень та оцінювали здоров'я учасників у наступні роки (майже 7), враховуючи всі фактори ризику. Було виявлено 963 нових випадків діабету другого типу.

Але з'ясувалося, що є різниця в часі прийому їжі. Значно рідше діабет розвивався у тих, хто їв вранці до 8 години ранку і частіше - у тих, хто снідав після 9 ранку. Ризик становив 59%.

І хоча вечірній прийом їжі так сильно не вплинув на результати, як ранковий, вчені помітили, що кожна додаткова трапеза (до п'яти разів на день) - асоціюється з нижчою частотою розвитку хвороби.

"Тривалість нічного голодування не була пов'язана з розвитком діабету другого типу, за винятком учасників, які снідали до 8 ранку та голодували як мінімум 13 годин протягом ночі", - додали дослідники.

За результатами дослідження, вчені назвали найкращий час для їди, що дозволяє знизити ризик розвитку діабету другого типу. Це сніданок до 8 години ранку і вечеря не пізніше 19 години.