У НСЗУ зробили важливу заяву для українців із цукровим діабетом: що потрібно знати

У світі приблизно 415 мільйонів людей хворіють на цукровий діабет. Найпоширеніший - це цукровий діабет другого типу. Однак сучасна медицина давно навчилася стримувати це захворювання за допомогою інсуліну. До речі, його в Україні можна отримати безкоштовно.

Про це повідомили в Telegram -каналі НСЗУ.

Як безкоштовно отримати інсулін

Насамперед запам'ятайте: якщо вам кажуть, що інсулін неможливо отримати безоплатно, це неправда.

Усі пацієнти з інсулінозалежним діабетом мають доступ до базового лікування за е-рецептом.

Наприклад, пацієнти з алергією на людський інсулін - це одна категорія, а пацієнти із діабетом та порушенням зору - інша. Відповідно кожна з них потребує інсулін різних видів для ефективного лікування.

Так, якщо в пацієнта є порушення зору, яке не дає йому користуватися флаконом і зробити ін'єкцію, то він можуть претендувати на отримання людського інсуліну в шприц-ручці або картриджі. Для такого пацієнта це буде базове лікування.

Категорію пацієнта визначає ендокринолог і відповідно до цього виписує чи препарати інсуліну людини, чи аналоги інсуліну певної форми.

Отримати інсулін, який покриває Програма медичних гарантій, можна за електронним рецептом. Перший рецепт разом із планом лікування виписує ендокринолог, наступні рецепти за встановленою схемою лікування може виписати й сімейний лікар.

Кому з пацієнтів потрібно доплатити за інсулін

Ті, хто бажає отримувати інсулін певного виду, здійснюють доплату 15% від вартості препарату.

До таких категорій належать:

школярі та студенти денної форми навчання віком до 25 років (аналог інсуліну)

пацієнти з порушенням зору (аналог інсуліну)

пацієнти з порушенням функцій рук (аналог інсуліну)

пацієнти, які лікувалися препаратами людського інсуліну в разі досягнення цільового рівня компенсації протягом шести місяців (аналог інсуліну)

пацієнти, в яких під час лікування людським інсуліном були випадки тяжкої гіпоглікемії (людський інсулін у картриджі або шприц-ручці)

пацієнти, які лікувалися аналогами інсуліну в разі досягнення цільового рівня компенсації протягом шести місяців (людський інсулін у картриджі або шприц-ручці)

пацієнти з цукровим діабетом (людський інсулін у картриджі або шприц-ручці)

Суму доплати кожному пацієнту компенсує НСЗУ.

Кількість препаратів інсуліну, що підлягають відшкодуванню з боку НСЗУ, становить 72. З них повністю безоплатними є 45. Переглянути повний список можна за посиланням.