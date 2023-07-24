Найкращий час для сніданку та вечері. Вчені зробили важливу заяву про розвиток діабету

Вчені з Іспанії Франції провели велике перспективне дослідження, щоб з'ясувати, як час їди впливає на ризик розвитку діабету другого типу. Виявилося, що час сніданку та вечері має велике значення.

Небезпека діабету другого типу

Це захворювання – глобальна проблема охорони здоров'я. Воно виникає через те, що підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості гормону інсуліну (перший тип діабету) або коли організм не в змозі ефективно використовувати вироблений ним інсулін (другого типу).

Діабет призводить до дуже серйозних наслідків: сліпота, ниркова недостатність, інфаркти, інсульти, ампутація кінцівок. Крім того, за даними ВООЗ, у 2019 році діабет став причиною смерті півтора мільйона людей у всьому світі й майже половина з них була молодшою за 70 років.

Діабет став масово поширюватися в багатьох країнах і особливо - у країнах із середнім і низьким рівнем життя.

Нове дослідження про діабет

Іспанські вчені з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я та їх французькі колеги з Університету Сорбонни, а також вчені з дослідницького центру епідеміології та статистики Паризького університету провели велике дослідження про взаємозв'язки часу прийому їжі та ризик розвитку діабету.

Генетична схильність грає велику роль у ймовірності виникнення діабету, але для захворювання другого типу найбільше значення має спосіб життя та режим харчування. Правильний прийом їжі допомагає регулювати циркадні ритми, а це моделює гомеостаз глюкози та ліпідів.

"Досліджень, у яких було б проаналізовано зв'язок часу прийому їжі та захворюваності на діабет другого типу, немає. Наша мета полягала у вивченні того, як взаємопов'язані час та кількість прийомів їжі, тривалість нічного голодування та ризик розвитку діабету другого типу", - підкреслюють вчені.

Вони вивчили дані понад 100 тисяч осіб, середній вік яких становив 42 роки. Добровольці заповнювали онлайн-анкети та вказували, що вони їли та пили протягом 24 годин, з чіткою вказівкою часу.

Далі вчені усереднювали записи про харчування за перші два роки спостережень та оцінювали здоров'я учасників у наступні роки (майже 7), враховуючи всі фактори ризику. Було виявлено 963 нових випадків діабету другого типу.

Але з'ясувалося, що є різниця в часі прийому їжі. Значно рідше діабет розвивався у тих, хто їв вранці до 8 години ранку і частіше - у тих, хто снідав після 9 ранку. Ризик становив 59%.

І хоча вечірній прийом їжі так сильно не вплинув на результати, як ранковий, вчені помітили, що кожна додаткова трапеза (до п'яти разів на день) - асоціюється з нижчою частотою розвитку хвороби.

"Тривалість нічного голодування не була пов'язана з розвитком діабету другого типу, за винятком учасників, які снідали до 8 ранку та голодували як мінімум 13 годин протягом ночі", - додали дослідники.

За результатами дослідження, вчені назвали найкращий час для їди, що дозволяє знизити ризик розвитку діабету другого типу. Це сніданок до 8 години ранку і вечеря не пізніше 19 години.