Лучшее время для завтрака и ужина. Ученые сделали важное заявление о развитии диабета

Ученые из Испании Франции провели большое перспективное исследование, чтобы выяснить, как время приема пищи влияет на риск развития диабета второго типа. Оказалось, что время завтрака и ужина имеет большое значение.

Опасность диабета второго типа

Это заболевание - глобальная проблема охраны здоровья. Оно возникает из-за того, что поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества гормона инсулина (первый тип диабета) или, когда организм не в состоянии эффективно использовать выработанный ним инсулин (второго типа).

Диабет приводит к очень серьезным последствиям: слепота, почечная недостаточность, инфаркты, инсульты, ампутация конечностей. Кроме того, по данным ВОЗ, в 2019 году диабет стал причиной смерти полтора миллиона людей во всем мире и почти половина из них была младше 70 лет.

Диабет стал массово распространяться в очень многих странах и особенно - в странах со средним и низким уровнем жизни.

Новое исследование о диабете

Испанские ученые из Барселонского института глобальной охраны здоровья и их французские коллеги из Университета Сорбонны, а также ученые из исследовательского центра эпидемиологии и статистики Парижского университета провели большое исследование о взаимосвязи времени приема пищи и риском развития диабета.

Генетическая предрасположенность играет большую роль в вероятности возникновения диабета, но для заболевания второго типа самое большое значение имеет способ жизни и режим питания. Правильный прием пищи помогает регулировать циркадные ритмы, а это моделирует гомеостаз глюкозы и липидов.

"Исследований, в которых была бы проанализирована связь времени приема пищи и заболеваемости диабетом второго типа, нет. Наша цель заключалась в изучении того, как взаимосвязаны время и число приемов пищи, продолжительность ночной голодовки и риск развития диабета второго типа", - подчеркивают ученые.

Они изучили данные свыше 100 тысяч человек, средний возраст которых составил 42 года. Добровольцы заполняли онлайн-анкеты и указывали, что они ели и пили в течение 24 часов, с четким указанием времени.

Далее ученые усредняли записи о питании за первые два года наблюдений и оценивали здоровье участников в последующие годы (почти 7), учитывая все факторы риска. Было обнаружено 963 новых случая диабета второго типа.

Но выяснилось, что есть разница во времени приема пищи. Значительно реже диабет развивался у тех, кто ел по утрам до 8 часов утра и чаще - у тех, кто завтракал после 9 утра. Риск составил 59%.

И хотя вечерний прием пищи так сильно не повлиял на результаты, как утренний, ученые заметили, что каждая дополнительная трапеза (до пяти раз в день) - ассоциируется с болей низкой частотой развития болезни.

"Продолжительность ночного голодания не была связана с развитием диабета второго типа, за исключением участников, которые завтракали до 8 утра и голодали как минимум 13 часов в течение ночи", - добавили исследователи.

По результатам исследования, ученые назвали самое лучшее время для приема пищи, которое позволяет снизить риск развития диабета второго типа. Это завтрак до 8 часов утра и ужин не позднее 19 часов.