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Найкращий час для поливу орхідеї в холод: вона завалить вас квітами!

Україна, Субота 21 жовтня 2023 16:07
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Найкращий час для поливу орхідеї в холод: вона завалить вас квітами! Як поливати орхідею взимку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Найпопулярнішим видом орхідей є орхідея молі, також відома як фаленопсис. Орхідеї молі елегантні й можуть цвісти по декілька разів на місяць. Однак один з аспектів догляду за цією рослиною, де часто роблять помилки, це полив.

Як правильно поливати орхідею восени та взимку, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на британське видання Express.

Проста порада

Перезволоження орхідей може призвести до загнивання коренів, пожовтілого та сухого листя й опадання бутонів. Тому в осінньо-зимові місяці власникам кімнатних квітів потрібно рідше їх поливати.

Варто перевіряти ґрунт рослини на вологу кожних 10 днів, і якщо він здається вам сухим, підлийте невелику кількість теплої, не холодної води.

Часом радять класти у вазон кубики льоду, які будуть поступово танути та зволожувати коріння. Проте вони занадто холодні та можуть навпаки зашкодити рослині.

Стосовно часу поливу, то робіть це зранку, щоб уся вода встигла всотатися протягом дня.

Якщо ви ж залили орхідею, і її коренева система почала гнисти, дайте рослині висохнути. Для орхідей, які цвітуть, доведеться почекати, поки вона закінчить цвітіння, щоб розв'язувати проблему.

Вам потрібно видалити частини зіпсованих коренів за допомогою стерильного ножа, а потім пересадіть рослину у свіжу землю.

Раніше ми розповідали про головні помилки в догляді за орхідеєю, які її занапастять.

Читайте також, які квіти потрібно обрізати в жовтні, щоб вони пишно зацвіли.

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поради орхідеї