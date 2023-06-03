Найкращі застосунки для покупок онлайн, які допоможуть заощаджувати кошти: список

Love sales - акції та знижки

За допомогою цього застосунку ви зможете ознайомитися з акційними пропозиціями всеукраїнських і локальних мереж супермаркетів. Вам потрібно просто обрати магазин, який цікавить, і на екрані з'явиться актуальний буклет з переліком знижок та акційних пропозицій.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

Скриншот: play.google.com

Blix Ukraine - знижки та акції

Цей сервіс працює за аналогічним принципом, що й попередній. Проте, крім знижок, він також містить корисну інформацію під час війни: мапа укриттів, втрати ворога, допомога за кордоном тощо.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

Скриншот: play.google.com

Wouch - ваучери, знижки та акції

Це каталог з ексклюзивними знижками на послуги різноманітних компаній: від салонів краси до продуктових магазинів. Для того, щоб використати знижку, достатньо обрати доступну пропозицію та під час візиту сказати адміністратору про наявність у вас ваучера. Він введе потрібний PIN-код, і ваша знижка зарахується.

Наразі сервіс працює лише для Києва, Харкова та Дніпра.

Завантажити додаток можна як на Android, так і на iOS.

Pokupon&SuperDeal - знижки

В одній програмі зібрано знижки до 90% на туризм, розваги, їжу, одяг, дитячі товари, заняття спортом і навіть навчання. Користувач отримує спеціальні купони, якими може розраховуватися за послуги.

Завантажити додаток можна як на Android, так і на iOS.

AutoClub 365 - знижки на АЗС

Це застосунок із комплексною підтримкою для власників авто. Крім знижок на паливо та послуги, ви також можете користуватися сканером номерів авто, онлайн-допомогою юриста, послугою SOS на випадок непередбачуваних обставин у дорозі тощо.

Завантажити застосунок можна і для Android, і для iOS.