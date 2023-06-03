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Лучшие приложения для покупок онлайн, которые помогут экономить деньги: список

Эти сервисы помогут экономить деньги (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Поскольку в последнее время в Украине повышаются цены на товары, может увеличиться спрос на специальные приложения со скидками в разных магазинах. Они показывают, где и какие товары можно приобрести по сниженной цене.

Список таких полезных приложений - читайте в материале Styler ниже.

Love sales - акции и скидки

С помощью этого приложения вы можете ознакомиться с акционными предложениями всеукраинских и локальных сетей супермаркетов. Вам нужно просто выбрать интересующий магазин и на экране появится актуальный буклет с перечнем скидок и акционных предложений.

Загрузить приложение можно по ссылке.

Скриншот: play.google.com

Blix Ukraine - скидки и акции

Этот сервис работает по аналогичному принципу, что и предыдущий. Однако кроме скидок он также содержит полезную информацию во время войны: карта укрытий, потери врага, помощь за рубежом и т.д.

Загрузить приложение можно по ссылке.

Скриншот: play.google.com

Wouch - ваучеры, скидки и акции

Это каталог с эксклюзивными скидками на услуги разных компаний: от салонов красоты до продуктовых магазинов. Для того чтобы использовать скидку, достаточно выбрать доступное предложение и во время визита сказать администратору о наличии у вас ваучера. Он введет нужный PIN-код, и ваша скидка зачтется.

Сейчас сервис работает только для Киева, Харькова и Днепра.

Скачать приложение можно как на Android, так и на iOS.

Pokupon&SuperDeal - скидки

В одной программе собраны скидки до 90% на туризм, развлечения, еду, одежду, детские товары, занятия спортом и даже обучение. Пользователь получает специальные купоны, которыми может рассчитываться за услуги.

Скачать приложение можно как на Android, так и на iOS.

AutoClub 365 - скидки на АЗС

Это приложение с комплексной поддержкой для автовладельцев. Кроме скидок на топливо и услуги, вы также можете воспользоваться сканером номеров авто, онлайн-помощью юриста, услугой SOS на случай непредвиденных обстоятельств в дороге и т.д.

Загрузить приложение можно и для Android, и для iOS.

Раньше мы рассказывали, как экономить на покупках продуктов.

Читайте также, как выбирать бытовую технику, чтобы она не "мотала" лишние киловатты.

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