Найкращі вправи для схуднення в зоні живота. І не потрібно пітніти в спортзалі

Під час схуднення зона живота та талії дається найважче, проте є кілька найбільш ефективних вправ для цього проблемного місця.

Фітнес-експерт поділився ними з виданням Express.co.uk .

Планка з поворотом

Для зміцнення преса, планка є класичною вправою. Експерт рекомендує додати поворот, щоб збільшити інтенсивність роботи м'язів.

Техніка виконання:

станьте в положення планки. Стежте за тим, аби ваше тіло було однією лінією.

утримуйтеся так до однієї хвилини, повертаючи стегна праворуч і ліворуч. Зосередьтеся на залученні м'язів кора

відпочиньте одну хвилину та повторіть тричі

Тизер з поворотом

Це чудова вправа для всього тіла, яка опрацьовує м'язи преса, розгинальні м'язи спини та згинальні м'язи стегон, а також чудово опрацьовує живіт.

Техніка виконання:

ляжте на спину, ноги випряміть і тримайте разом

витягніть руки в положення літери "Т" на підлозі

підніміть голову з підлоги, дивлячись на пальці ніг

зведіть руки до стегон, а ноги витягніть перед собою. При цьому вам треба балансувати на куприку.

поверніть тулуб праворуч, потім поверніться до центру

повторіть десять разів

Плавання

Цю вправу необов'язково виконувати у воді, але технікою вона дуже нагадує один зі способів плавати.

Техніка виконання: