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Лучшие упражнения для похудения в зоне живота. И не нужно потеть в спортзале

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Пятница 23 июня 2023 17:40
Лучшие упражнения для похудения в зоне живота. И не нужно потеть в спортзале Как похудеть в животе (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Во время похудения зона живота и талии дается тяжелее всего, однако есть несколько наиболее эффективных упражнений для этого проблемного места.

Фитнес-эксперт поделился ими с изданием Express.co.uk.

Планка с поворотом

Для укрепления пресса планка является классическим упражнением. Эксперт рекомендует добавить поворот, чтобы увеличить интенсивность работы мышц.

Техника выполнения:

  • станьте в положение планки. Следите за тем, чтобы ваше тело было одной линией.
  • удерживайтесь так до одной минуты, поворачивая бедра вправо и влево. Сосредоточьтесь на привлечении мышц кора
  • отдохните одну минуту и повторите трижды

Тизер с поворотом

Это прекрасное упражнение для всего тела, которое прорабатывает мышцы пресса, разгибательные мышцы спины и изгибающие мышцы бедер, а также отлично прорабатывает живот.

Техника выполнения:

  • лягте на спину, ноги выпрямите и держите вместе
  • вытяните руки в положение буквы "Т" на полу
  • поднимите голову с пола, глядя на пальцы ног
  • сведите руки к бедрам, когда перекатываетесь, а ноги вытяните перед собой. При этом вам нужно балансировать на копчике.
  • поверните туловище вправо, затем вернитесь в центр
  • повторите десять раз

Плавание

Это упражнение необязательно выполнять в воде, но техникой оно очень напоминает один из способов плавать.

Техника выполнения:

  • лягте на живот, вытянув руки и ноги на ширине бедер
  • поднимите верхнюю и нижнюю части тела с пола вместе с руками и ногами. Голова должна быть на одной линии с телом и опущена вниз.
  • начните отталкиваться руками и ногами, словно плывете
  • сделайте это в течение восьми-десяти счетов и повторите трижды

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