Лучшие упражнения для похудения в зоне живота. И не нужно потеть в спортзале
Во время похудения зона живота и талии дается тяжелее всего, однако есть несколько наиболее эффективных упражнений для этого проблемного места.
Фитнес-эксперт поделился ими с изданием Express.co.uk.
Планка с поворотом
Для укрепления пресса планка является классическим упражнением. Эксперт рекомендует добавить поворот, чтобы увеличить интенсивность работы мышц.
Техника выполнения:
- станьте в положение планки. Следите за тем, чтобы ваше тело было одной линией.
- удерживайтесь так до одной минуты, поворачивая бедра вправо и влево. Сосредоточьтесь на привлечении мышц кора
- отдохните одну минуту и повторите трижды
Тизер с поворотом
Это прекрасное упражнение для всего тела, которое прорабатывает мышцы пресса, разгибательные мышцы спины и изгибающие мышцы бедер, а также отлично прорабатывает живот.
Техника выполнения:
- лягте на спину, ноги выпрямите и держите вместе
- вытяните руки в положение буквы "Т" на полу
- поднимите голову с пола, глядя на пальцы ног
- сведите руки к бедрам, когда перекатываетесь, а ноги вытяните перед собой. При этом вам нужно балансировать на копчике.
- поверните туловище вправо, затем вернитесь в центр
- повторите десять раз
Плавание
Это упражнение необязательно выполнять в воде, но техникой оно очень напоминает один из способов плавать.
Техника выполнения:
- лягте на живот, вытянув руки и ноги на ширине бедер
- поднимите верхнюю и нижнюю части тела с пола вместе с руками и ногами. Голова должна быть на одной линии с телом и опущена вниз.
- начните отталкиваться руками и ногами, словно плывете
- сделайте это в течение восьми-десяти счетов и повторите трижды
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