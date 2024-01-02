Найкращі супи, які заспокоять шлунок після застілля та знімуть похмілля

Вживання різноманітної, а іноді й жирної їжі, загрожує деякими складнощами зі шлунком. Тим більше у поєднанні з великою кількістю алкоголю. Зняти напругу та заспокоїти шлунок допоможуть перші страви.
Які супи стануть справжнім засобом від похмілля, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У матеріалі використані джерела: Shuba, Cookpad.
Медики стверджують, що після бурхливого святкування суп не так допоможе позбутися похмілля, скільки поверне людину в нормальний стан. Гаряча перша страва дасть відчуття насичення без тяжкості в шлунку, відмінно зігріє і допоможе організму "включитися".
Курку залийте холодною водою та поставте на вогонь. Після закипання зніміть пінку і дайте поваритися півгодини. Потім дістаньте і залиште остигати.
Цибулю та моркву дрібно наріжте та пасеруйте на олії близько 5 хвилин. Після цього - відправляйте у бульйон. Додайте сіль, перець та селеру.
Картоплю потрібно очистити, нарізати кубиками та додати в бульйон. М'ясо з курки зріжте та відправте в каструлю.
За бажання в бульйон можна додати локшину або 100 г рису - це допоможе шлунку.
Всім інгредієнтам дайте поваритись 15-20 хвилин. Подавайте на стіл із дрібно порізаною зеленню.
Квасолю замочіть заздалегідь на кілька годин, потім злийте воду, залийте свіжу та відваріть до напівготовності. Можна використовувати консервовану квасолю.
Цибулю та часник дрібно нарізати, обсмажити на олії пару хвилин. Моркву нарізати соломкою і додати до цибулі та часнику. З помідорів зняти шкірку і натерти на тертку - відправити на сковорідку. Додатидобавляти гострий перець і згасити 3-5 хвилинмінути на середньому вогні.
Потім додати відварену або консервовану квасолю. І влити бульйон. Бульйон може бути курячий, на кісточках або овочевий.
Дати супу закипіти та додайте до нього сочевицю. Варити до готовності 20 хв. Додати сіль та спеції. За пару хвилин до готовності додати подрібнену зелень.
Картоплю очистити та нарізати кубиками. Половину часнику нарізати слайсами. Кмин підсушити в сухому сотейнику.
До кмину додати вершкове масло, часник та картопля. Злегка все обсмажити та влити бульйон.
Довести суп до кипіння та поварити 20 хвилин. Часник, що залишився, видавити в каструлю через прес.
Одне яйце розвести в ополонику гарячого супу і влити в каструлю. Додати сільсоль, перець і довести до кипіння.
Подавати на стіл із дрібно порубаною зеленню.
Воду в каструлі доведіть до кипіння, додайте почищену і нарізану кубиками картопля. Варити 10 хв.
Масло розтопіть на сковороді, обсмажте в ньому дрібно нарізану цибулю. Додайтедобавляйте цибулю в каструлю.
Потім додайте горошок та варіть на середньому вогні ще 10 хвилин. Посоліть і поперчіть.
Влийте в суп вершки, додайте подрібнений часник. Доведіть до кипіння та знімайте з вогню.
До речі, раніше ми писали про те, як позбутися похмілля після новорічної ночі.
А ще розповідали про те, з якими продуктами не варто поєднувати алкоголь.