Лучшие супы, которые успокоят желудок после застолья и снимут похмелье

Употребление разнообразной, а иногда и жирной пищи, грозит некоторыми сложностями с желудком. Тем более в сочетании с большим количества алкоголя. Снять напряжение, и успокоить желудок помогут первые блюда.
Какие супы станут настоящим средством от похмелья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)
В материале использованы источники: Shuba, Cookpad.
Медики утверждают, что после бурного празднования суп не столько поможет избавиться от похмелья, сколько вернет человека в нормальное состояние. Горячее первое блюдо даст чувство насыщения без тяжести в желудке, отлично согреет и поможет организму "включиться".
Курицу залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания снимите пенку и дайте ей повариться полчаса. Потом достаньте и оставьте остывать.
Лук и морковь мелко нарежьте и пассируйте на масле около 5 минут. После этого - отправляйте в бульон. Добавьте соль, перец и сельдерей.
Картофель нужно очистить, порезать кубиками и добавить в бульон. Мясо с курицы срежьте и отправьте в кастрюлю.
При желании в бульон можно добавить лапшу или 100 г риса – это поможет желудку.
Всем ингредиентам дайте повариться 15-20 минут. Подавайте на стол с мелко порезанной зеленью.
Фасоль замочите заранее на несколько часов, потом слейте воду, залейте свежую и отварите до полуготовности. Можно использовать консервированную фасоль.
Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на растительном масле пару минут. Морковь нарезать соломкой и добавить к луку и чесноку. С помидор снять кожицу и натереть на терку - отправить на сковородку. Добавить острый перец и потушить 3-5 минут на среднем огне.
Потом добавить отваренную или консервированную фасоль. И влить бульон. Бульон может быть куриный, на косточках или овощной.
Дать супу закипеть и добавьте к нему чечевицу. Варить до готовности 20 минут. Добавить соль и специи. За пару минут до готовности добавить измельченную зелень.
Картофель очистить и нарезать кубиками. Половину чеснока нарезать слайсами. Тмин подсушить в сухом сотейнике.
К тмину добавить сливочное масло, чеснок и картофель. Слегка все обжарить и влить бульон.
Довести суп до кипения и поварить 20 минут. Оставшийся чеснок выдавить в кастрюлю через пресс.
Одно яйцо развести в половнике горячего супа и влить в кастрюлю. Добавить соль, перец и довести до кипения.
Подавать на стол с мелко порубленной зеленью.
Воду в кастрюле доведите до кипения, добавьте почищенный и нарезанный кубиками картофель. Варить 10 минут.
Масло растопите на сковороде, обжарьте в нем мелко нарезанный лук. Добавьте лук в кастрюлю.
Потом добавьте горошек и варите на среднем огне еще 10 минут. Посолите и поперчите.
Влейте в суп сливки, добавьте измельченный чеснок. Доведите до кипения и снимайте с огня.
Кстати, ранее мы писали о том, как избавиться от похмелья после новогодней ночи.
А еще рассказывали о том, с каким продуктами не стоит сочетать алкоголь.