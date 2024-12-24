Найкращі різдвяні напої в Україні та у всьому світі: як приготувати смачні глег, грог та пунш

Глег

Один з найпопулярніших гарячих напоїв на Різдво в Естонії, Швеції, Фінляндії, Норвегії. Схожий на класичний глінтвейн, але у рецептурі є родзинки та горіхи.

Що потрібно: 1 пляшка червоного сухого вина, 100 г коричневого цукру, 50 г родзинок, 2 палички кориці, цедра апельсина, 50 г подрібненого мигдалю, 60 г горілки або коньяку.

Як приготувати: Вино вилити в каструлю, додати спеції, родзинки та цедру. Підігріти, але не доводити до кипіння. Додати цукор і почекати повного розчинення. Потримайте каструлю на маленькому вогні ще 20 хвилин, потім залиште настоюватися. Коли вистигне - додайте міцний алкоголь і підігрійте до потрібної температури.

Імбирний пунш

Пунш люблять в країнах Великої Британії та Індії. Його зараз готують у багатьох країнах Європи й рецептів пуншу є дуже багато. Але є й класичні варіанти

Що потрібно: 300 мл води, 1 склянка цукру, 1 склянка порізаного імбиру, 500 мл соку лайма, 150 мл апельсинового соку.

Як приготувати: Змішайте воду з цукром, імбиром, доведіть до кипіння. Зробіть вогонь менше, варіть сироп протягом 15 хвилин, ретельно перемішуючи. Залишить сироп настоятися ще 20 хвилин, процідіть через сито і залиште в холодильнику на декілька годин. Змішайте сік лайма з апельсиновим соком, поставте на вогонь і поступово додайте імбирний сироп.

Глег люблять в Скандинавських країнах, а пунш - у Британії (фото: pixabay.com)

Грог

Це улюблений напій англійців і не дивно, бо у склад входить чай, який вони палко шанують.

Що потрібно: 1 л міцного чорного чаю, 3 склянки грушевого соку, 3 склянки смородинового соку, 2 склянки цукру, 2 палички кориці, 4 гвоздики, ½ ч. ложки мускатного горіха, 1 суцвіття анісу.

Як приготувати: Чай змішайте з соками та доведіть до кипіння. Коли напій закипить, додайте цукор і зачекайте, поки він розчиниться. Після цього додайте спеції та залиште настоятися 10-15 хвилин. Процідіть напій через сито, додайте в грог ягоди, сухофрукти, нарізані яблука.

Ягідний ґоґоль-моґоль

Класичний ґоґоль-моґоль - не дуже цікаво, а от ягідний напій може стати родзинкою вашого столу та точно порадує дітей.

Що потрібно: 200 мл молока, 100 мл вершків, 1 яйце, 30 г меду, 50 г ягід, 40 г цукру

Як приготувати: Відокремте жовток від білка. Ягоди покладіть в ситце і перетріть до рідкої консистенції. Покладіть ягоди на водяну баню, додайте через деякий час туди мед і жовток. Коли суміш нагріється, влийте туди молоко та вершки. Витримайте суміш на водяній бані 10 хвилин, ретельно помішуючи.

Слем популярний у Нідерландах, а Ег-ног в США (фото: pixabay.com)

Слем

Це традиційний різдвяний напій у Нідерландах та Бельгії. У ньому поєднуються такі специфічні речі, як молоко, чай та алкоголь.

Що потрібно: 800 мл молока, 100 мл. Чаю, 10 г цукру, 3 палички кориці, шафран, гвоздика, мускатний горіх, 3 ст. ложки крохмалю. За бажанням - алкоголь.

Як приготувати: Молоко змішайте з чаєм, поставте на повільний вогонь. Варіть суміш 30 хвилин, слідкуйте, щоб не перекипіло. Додайте цукор, спеції та варіть ще 10 хвилин. Відставте молоко, щоб воно охолонуло. Після цього розчиніть крохмаль у воді й тонкою цівкою влийте його до молока. Варіть на маленькому вогні ще 5 хвилин.

Ег-ног

Цей напій люблять в Великій Британії та США. І він є обов'язковим на Різдво у кожному домі.

Що потрібно: 500 мл молока, 4 жовтки, 100 г цукру, 150 мл рому (за бажанням), 1 ч. ложка ванільного екстракту, мелена кориця або мускатний горіх.

Як приготувати: Збийте жовтки з цукром до утворення пишної маси. Додайте тепле молоко, прогрійте суміш на водяній бані, ретельно помішуючи. Влийте ром та ваніль. Подавайте у чашках, посипаних корицею або мускатним горіхом.

Безалкогольний глінтвейн

Якщо ви хочете на свята поласувати глінтвейном, але не хочете вживати алкоголь, то є чудовий вихід!

Що потрібно: 500 мл гранатового соку, 25 г коричневого цукру, жменя замороженої ожини або малини, 250 мл яблучного соку, 1 паличка кориці, 1 бодян, 4 гвоздики, 3 горошини чорного перцю, 1 апельсин, розрізаний на четвертинки.

Як приготувати: Сік налийте у каструлю, додайте цукор, ягоди та яблучний сік. Коли цукор розчиниться, додайте спеції та апельсин. Нагрійте на повільному вогні до кипіння. Процідіть у склянки.

В Україні на Різдво п'ють узвар та варенуху (фото: Pixabay.com)

А що люблять в Україні

Узвар

Класичний напій, який подають на стіл на усі Різдвяні свята. У класичному рецепті його варять з сухофруктами: яблуками та грушами. Можна додати родзинки та мед. Подають охолодженим.

Медовуха

Цей напій популярний не тільки на Різдво, а й на всі інші українські свята. Його готують заздалегідь, оскільки він має настоятися мінімум три тижні. Для напою потрібні: мед, хміль, спеції та дріжджі.

Варенуха

Ще один старовинний українській напій, який зараз знову стає популярним. Для нього потрібні сухофрукти, горілка, мед, кориця, гвоздика, до смаку - перець та імбир.