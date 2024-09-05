Найкращі речі, які батько нареченої може зробити для своєї дочки в день її весілля

Зв’язок батька і доньки нерозривний протягом усього планування весілля. Тато стає для нареченої джерелом підтримки, спокою та турботи в її особливий день.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найкращі речі, які батько може зробити на весіллі своєї доньки.

Підтримайте наречену

Наречена дуже хвилюється в свій особливий день, тож найкращий подарунок від тата доньці - благословення, підтримка і порада. Іноді це може бути навіть важливіше, ніж будь-які матеріальні подарунки. Сентиментальний жест або звична ранкова дія матиме велике значення.

Проведіть свою доньку до вівтаря

Це не обов’язково, але іноді наречена хоче, щоб її проводив батько. Поставтеся до цієї справи вельми серйозно. Яка ваша головна мета? Красиво і в рівному темпі провести наречену повз гостей. Ваша донька буде надто схвильованою, щоб контролювати свою ходу. Тому підтримайте її, дозвольте зануритися в атмосферу свята.

Нагадайте своїй доньці, що вона неперевершена

Зробіть їй комплімент. Щоб бути в хорошому настрої, наречена має бути впевненою, що гарно виглядає. Саме тут знадобиться ваше добре батьківське слово. Комплімент від вас стане для доньки найбільш бажаним і зворушливим у день її весілля.

Виголосіть вітальне слово

Під час застілля вам обов’язково нададуть слово, тому краще підготуватися заздалегідь. Продумайте свою промову: що хочете побажати молодятам, на чому наголосити та чим завершити.

Ви можете зробити для себе короткі нотатки, до яких звернетеся під час застілля. Не поспішайте, щоб не забути думку. Будьте позитивними і використовуйте жарти. Наречена оцінить ваші старання.

Підготуйтеся до фотозйомки

Будьте терплячими до вимог весільних фото. Поводьтеся з донькою невимушено: обмінюйтеся теплими поглядами, нагадуйте їй, яка вона гарна. Фотограф зафіксує ці моменти і зробить щирі знімки на згадку.