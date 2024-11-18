Кращі додатки з ШІ для мандрівників, щоб планувати маршрути і взяти максимум від подорожі

Mindtrip

Mindtrip, безумовно, найкрасивіший і найскладніший з усіх. Просто введіть тип подорожі, яку ви бажаєте здійснити, з максимальною деталізацією. На виході ви отримаєте готовий план подорожі.

Основні моменти:

Маршрут включає карти, щоб ви могли бачити відстань між об'єктами

Кожен пункт має активне веб-посилання; наведіть на нього курсор, і з'явиться зображення та короткий опис

Ви можете переглядати план у вигляді друкованого маршруту або календаря.

Усім можна легко поділитись

Ви можете легко ставити додаткові питання, а також змінювати та видаляти окремі дні

Коли інструмент рекомендує партнерів Mindtrip, з'являється посилання для бронювання

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Vacay Experience

Vacay запитує кілька конкретних даних про вашу поїздку (місце призначення, тривалість, кількість осіб, бюджет), а потім надає два текстові поля для більш детального опису ваших побажань простою мовою.

Основні моменти:

Маршрути включають бюджет на день, на кожну активність та загальний бюджет, а також чітко розбиті за ранковими, денними та вечірніми заходами

Плани подорожей легко завантажити та скопіювати, що робить Vacay найкращим інструментом для створення друкованих, портативних чернеток планів, які можна вручну редагувати у документах Word або Google

Недоліки:

У планах від Vacay немає карт та веб-посилань

Щоб змінити маршрут, можна задати новий запит або проконсультуватися з чат-ботом Vacay, але ці додаткові відповіді не оновлюють ваш вихідний маршрут

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GuideGeek

Створений туристичним медіа-брендом Matador, GuideGeek - це чат-бот, доступний через Facebook, Instagram та WhatsApp. Надішліть миттєве повідомлення GuideGeek, щоб почати, а потім введіть свої запити у вигляді тексту. На виході ви отримаєте готовий план відпочинку

Основні моменти:

Як чат-бот, GuideGeek запрошує до продовження розмови, тому ви можете запросити деталі, зміни та уточнення. Він надає активні веб-посилання на запит, хоча деякі з них застаріли або не працюють

Маршрути розбиті на довільні фрагменти залежно від довжини повідомлення, дозволеної кожною платформою, тому весь план важко скачати або скопіювати

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Поради для планування поїздки за допомогою ШІ

Будьте дуже конкретними. Всі генеративні інструменти ШІ працюють краще, коли ви даєте їм докладні інструкції. Широкі запити про подорож генерують інформацію, в основному, з першої сторінки результатів пошуку Google. Якщо вам не підходить, ви можете змінити його. Після того, як у вас буде маршрут, ви можете попросити оновити його, заглибитись у деталі або створити іншу версію.

Використовуйте кілька інструментів, щоб перевірити роботу один одного. Змішуйте, перевіряйте всю інформацію та додавайте свої власні знання та дослідження від реальних людей, яким ви довіряєте.