Кращі додатки з ШІ для мандрівників, щоб планувати маршрути і взяти максимум від подорожі

Подорожі стали простішими та цікавішими завдяки сучасним технологіям, особливо додаткам зі штучним інтелектом. Ці помічники допомагають будувати маршрути, знаходити найкращі місця, економити час та насолоджуватися кожною хвилиною подорожі.
Про три найкращі додатки з ШІ, які допоможуть вам розкрити потенціал будь-якої поїздки та зробити її незабутньою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на туристичну медіаплатформу AFAR Media.
Mindtrip, безумовно, найкрасивіший і найскладніший з усіх. Просто введіть тип подорожі, яку ви бажаєте здійснити, з максимальною деталізацією. На виході ви отримаєте готовий план подорожі.
Основні моменти:
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Vacay запитує кілька конкретних даних про вашу поїздку (місце призначення, тривалість, кількість осіб, бюджет), а потім надає два текстові поля для більш детального опису ваших побажань простою мовою.
Основні моменти:
Недоліки:
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Створений туристичним медіа-брендом Matador, GuideGeek - це чат-бот, доступний через Facebook, Instagram та WhatsApp. Надішліть миттєве повідомлення GuideGeek, щоб почати, а потім введіть свої запити у вигляді тексту. На виході ви отримаєте готовий план відпочинку
Основні моменти:
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Будьте дуже конкретними. Всі генеративні інструменти ШІ працюють краще, коли ви даєте їм докладні інструкції. Широкі запити про подорож генерують інформацію, в основному, з першої сторінки результатів пошуку Google. Якщо вам не підходить, ви можете змінити його. Після того, як у вас буде маршрут, ви можете попросити оновити його, заглибитись у деталі або створити іншу версію.
Використовуйте кілька інструментів, щоб перевірити роботу один одного. Змішуйте, перевіряйте всю інформацію та додавайте свої власні знання та дослідження від реальних людей, яким ви довіряєте.
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