Лучшие приложения с ИИ для путешественников, чтобы планировать маршруты и взять максимум от путешествия

Путешествия стали проще и интереснее благодаря современным технологиям, особенно приложениям с искусственным интеллектом. Эти помощники помогают строить маршруты, находить лучшие места, экономить время и наслаждаться каждой минутой поездки.
Про три лучших приложениях с ИИ, которые помогут вам раскрыть потенциал любой поездки и сделать ее незабываемой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на туристическую медиаплатформу AFAR Media.
Mindtrip, безусловно, самый изящный и сложный из всех. Просто введите тип поездки, которую вы хотите совершить, с максимальной детализацией. На выходе вы получите готовый план путешествия.
Основные моменты:
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Vacay запрашивает несколько конкретных данных о вашей поездке (место назначения, продолжительность, количество человек, бюджет), а затем предоставляет два текстовых поля для более подробного описания ваших пожеланий простым языком.
Основные моменты:
Недостатки:
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Созданный туристическим медиа-брендом Matador, GuideGeek - это чат-бот, доступный через Facebook, Instagram и WhatsApp. Отправьте мгновенное сообщение GuideGeek, чтобы начать, а затем введите свои запросы в виде текста. На выходе вы получите готовый план отдыха
Основные моменты:
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Будьте очень конкретны. Все генеративные инструменты ИИ работают лучше, когда вы даете им очень подробные инструкции. Широкие запросы о поездке генерируют информацию, в основном, с первой страницы результатов поиска Google. Если вам не подходит, вы можете изменить это. После того, как у вас будет маршрут, вы можете попросить обновить его, углубиться в детали или создать другую версию.
Используйте несколько инструментов, чтобы проверить работу друг друга. Смешивайте, проверяйте всю информацию и добавляйте свои собственные знания и исследования от реальных людей, которым вы доверяете.
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