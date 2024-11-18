Лучшие приложения с ИИ для путешественников, чтобы планировать маршруты и взять максимум от путешествия

Mindtrip

Mindtrip, безусловно, самый изящный и сложный из всех. Просто введите тип поездки, которую вы хотите совершить, с максимальной детализацией. На выходе вы получите готовый план путешествия.

Основные моменты:

Маршрут включает карты, чтобы вы могли видеть расстояние между объектами

Каждый пункт имеет активную веб-ссылку; наведите на него курсор, и появится изображение и краткое описание

Вы можете просматривать план в виде печатного маршрута или календаря.

Всем можно легко поделиться

Вы можете легко задавать дополнительные вопросы, а также изменять и удалять отдельные дни

Когда инструмент рекомендует партнеров Mindtrip, появляется ссылка для бронирования

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Vacay Experience

Vacay запрашивает несколько конкретных данных о вашей поездке (место назначения, продолжительность, количество человек, бюджет), а затем предоставляет два текстовых поля для более подробного описания ваших пожеланий простым языком.

Основные моменты:

Маршруты включают бюджет на день, на каждую активность и общий бюджет, а также четко разбиты по утренним, дневным и вечерним мероприятиям

Планы путешествий легко скачать и скопировать, что делает Vacay лучшим инструментом для создания печатных, портативных черновиков планов, которые можно вручную редактировать в документах Word или Google

Недостатки:

В планах от Vacay нет карт и веб-ссылок

Чтобы изменить маршрут, можно задать новый запрос или проконсультироваться с чат-ботом Vacay, но эти дополнительные ответы не обновляют ваш исходный маршрут

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GuideGeek

Созданный туристическим медиа-брендом Matador, GuideGeek - это чат-бот, доступный через Facebook, Instagram и WhatsApp. Отправьте мгновенное сообщение GuideGeek, чтобы начать, а затем введите свои запросы в виде текста. На выходе вы получите готовый план отдыха

Основные моменты:

Как чат-бот, GuideGeek приглашает к продолжению разговора, поэтому вы можете запросить детали, изменения и уточнения. Он предоставляет активные веб-ссылки по запросу, хотя некоторые из них устарели или не работают

Маршруты разбиты на произвольные фрагменты в зависимости от длины сообщения, разрешенной каждой платформой, поэтому весь план нелегко скачать или скопировать

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Советы для планирования поездки с помощью ИИ

Будьте очень конкретны. Все генеративные инструменты ИИ работают лучше, когда вы даете им очень подробные инструкции. Широкие запросы о поездке генерируют информацию, в основном, с первой страницы результатов поиска Google. Если вам не подходит, вы можете изменить это. После того, как у вас будет маршрут, вы можете попросить обновить его, углубиться в детали или создать другую версию.

Используйте несколько инструментов, чтобы проверить работу друг друга. Смешивайте, проверяйте всю информацию и добавляйте свои собственные знания и исследования от реальных людей, которым вы доверяете.