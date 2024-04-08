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Найкращі образи з нагороди CMT Music Awards 2024 (фото)

Найкращі образи CMT Music Awards 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

В Остіні відбулася четверта щорічна церемонія вручення нагород CMT Music Awards 2024, під час якої було відзначено найкращі музичні кліпи та телевізійні виступи у стилі кантрі.

РБК-Україна (проект Styler) тим часом визначило найкращі образи з червоної доріжки премії і залюбки демонструє їх вам.

Емма Робертс

Емма Робертс показала найніжніший образ на церемонії, вона приміряла лаконічну довгу сукню кремового кольору з драпіруванням. Також свій образ вона доповнила масивними сережками та легким макіяжем. А волосся заколола позаду та основну частину залишила розпущеним.

Емма Робертс на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

Келсі Баллеріні

Ведуча церемонії Баллеріні вибрала найяскравіше вбрання червоного кольору на тонких бретелях. Ця сукня була декорованій мереживом, що виглядає дуже цікаво та оригінально.

Келсі Баллеріні на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

Ешлі Кук

Ешлі з’явилась в атласній сукні, блакитного кольору,  яка прекрасно підкреслює її струнку фігуру завдяки оригінальним та досить відвертим вирізам. 

Ешлі Кук на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

Міккі Гайтон

А ось Міккі Айтон вирішила не відходити від класики та вибрала чорну сукню, яка розшита сірими кристалами. Це сяюче вбрання також виконано з прозорої тканини, що робить її цікавою та відвертою.

Міккі Гайтон на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

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